DİSMEK\'ten 15 yeni kurs

04.05.2026 13:12  Güncelleme: 13:13
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSMEK bünyesinde açtığı 15 yeni kursla vatandaşların mesleki becerilerini geliştirmeyi ve istihdama katılımlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen DİSMEK (Diyarbakır Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları), yeni dönemde de farklı alanlarda eğitim almak isteyen vatandaşlara kapılarını açıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlere sınırlı sayıda kursiyer kabul edilecek.

Kurslardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 17 Mayıs'a kadar tamamlayabilecek. Başvuru süreci ve eğitimlere ilişkin detaylı bilgilere dismek.diyarbakir.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

Yeni dönemde açılacak kurslar; ahşap oyuncak yapımı, amigurumi, bağlama ve ses eğitimi, cilt bakımı, çini işleme, el sanatları, e-ticaret, kuaförlük, moda tasarım, resim, soğuk seramik, taş işleme, tekstil, temel bilgisayar ve veri analistliği gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Eğitimler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı ile Göletli Park Kurs Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kurs programları (tarih ve saat bilgileri), başvuruların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Kursları başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecek. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, açılan kurslarla vatandaşların hem mesleki beceriler kazanmasını hem de istihdama katılımlarının desteklenmesini hedefliyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

