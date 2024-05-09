Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik 3 yıl meslekten men edildi - Son Dakika
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Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik 3 yıl meslekten men edildi

Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik 3 yıl meslekten men edildi

Hastalarının ölümüne sebep olduğu iddia edilen diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik, İstanbul'da hekimlik yapma yetkisi 3 yıl süreyle elinden alındı. Çelik'in muayenehanesi ve sahibi olduğu hastane de dahil hiçbir yerde hekimlik yapması mümkün olmayacak.

09.05.2024 23:46
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Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik, ölüme yol açmak gerekçesiyle 3 yıl meslekten men edildi. Çelik, hiçbir şekilde hekimlik yapamayacak.

Hastalarının ölümüne sebep olduğu iddia edilen diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik, 3 yıl meslekten men edildi. Çelik, İstanbul'un Şişli ilçesindeki muayenehanesi, Etiler'de sahibi olduğu Özel Etiler Hastanesi de dahil hiçbir yerde hekimlik yapamayacak.

Öte yandan Çelik'in, Cevdet Akbulut, Selahattin Serin'in ölümüne sebep verdiği iddia edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hukuk, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik 3 yıl meslekten men edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik 3 yıl meslekten men edildi - Son Dakika
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