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Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik, ölüme yol açmak gerekçesiyle 3 yıl meslekten men edildi. Çelik, hiçbir şekilde hekimlik yapamayacak.

Hastalarının ölümüne sebep olduğu iddia edilen diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik, 3 yıl meslekten men edildi. Çelik, İstanbul'un Şişli ilçesindeki muayenehanesi, Etiler'de sahibi olduğu Özel Etiler Hastanesi de dahil hiçbir yerde hekimlik yapamayacak.

Öte yandan Çelik'in, Cevdet Akbulut, Selahattin Serin'in ölümüne sebep verdiği iddia edilmişti. - İSTANBUL