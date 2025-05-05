Diyadin'de Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
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Yerel

Diyadin'de Fidan Dikimi Etkinliği

Diyadin\'de Fidan Dikimi Etkinliği

Davut Köyü'nde çevre bilinci artırmak amacıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

05.05.2025 12:29
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Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Davut Köyü'nde, "Ekibini Kur, Dönüştür" projesi kapsamında çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendi

Davut Köyü Camii bahçesinde gerçekleşen etkinlikte köy halkı ve gönüllüler bir araya gelerek onlarca fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlik, doğaya sahip çıkma bilincinin yaygınlaştırılması ve yeşil alanların artırılması hedefiyle düzenlendi.

Katılımcılar, doğayla iç içe bir yaşamın önemine vurgu yaparken, gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için hep birlikte çalışmanın gururunu yaşadı. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara çevre bilincine katkılarından dolayı teşekkür edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Diyadin, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyadin'de Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika

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