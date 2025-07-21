Diyadin\'de Yaz Kur\'an Kursu Pikniği

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik keyifli bir piknik programı düzenlendi

Doğayla iç içe bir ortamda gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler hem eğlendi hem de sosyal bağlarını güçlendirdi. Etkinliğe kurs öğreticileri, gönüllü destekçiler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Gün boyu süren programda çeşitli oyunlar oynandı, ikramlarda bulunuldu ve birlik beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

Diyadin İlçe Müftülüğü yetkilileri, programa katkı sunan hocalara, destek veren gönül dostlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrenciler üzerinde moral ve motivasyon açısından olumlu etkiler oluşturduğunu ifade etti. - AĞRI