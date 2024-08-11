Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajı paylaştı

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehadetlerinin 7'nci yılında Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i andı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 yıl önce Trabzon Maçka'da teröristlerin hain saldırısında şehit olan Eren Bülbül evladımızı ve şehadete birlikte yürüdüğü Astsubay Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyorum. Yüce Rabbimiz vatan ve mukaddesat uğruna feda-i can eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA