Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İslam'ın rahmet mesajlarıyla insanları buluşturmalıyız - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İslam'ın rahmet mesajlarıyla insanları buluşturmalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İslam\'ın rahmet mesajlarıyla insanları buluşturmalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Değişen ve Gelişen Dünyada Din Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı. Erbaş, zamanın doğru kullanılması ve din hizmetlerinin daha etkili bir şekilde sunulması gerektiğini vurgulayarak, iletişim ve etkileşim araçlarının hızlı geliştiği günümüzde, din hizmetlerinin çağın gerçekliklerini dikkate alarak yeniden şekillendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, gelişen teknolojilerin din hizmetlerinde fırsat olarak kullanılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, İslam'ın rahmet mesajlarıyla insanları buluşturmanın, hayırlı nesiller yetiştirmenin ve daha iyi bir dünya inşa etmenin önemine dikkat çekti.

08.05.2024 14:26
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam'ın rahmet mesajlarıyla insanları buluşturmanın, hayırlı nesiller yetiştirmenin, erdemli bir toplum oluşturmanın ve daha iyi bir dünya inşa etmenin heyecanı içerisinde olmalıyız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Değişen ve Gelişen Dünyada Din Hizmetleri Çalıştayı"na katıldı.

Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Erbaş, zamanın doğru kullanılması noktasında dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Zamanın gelişimine göre din hizmetlerinde daha etkili nasıl olabiliriz, din-i mübin-i İslam'ı insanlara nasıl daha nitelikli bir şekilde ulaştırabiliriz? Çocuklara, gençlere, yaşlılara, yetişkinlere, farklı kesimlerdeki insanlara daha nitelikli din hizmetini zamana göre değerlendirerek nasıl yapabiliriz, bunun derdini taşıyoruz" dedi.

Erbaş, günümüzde iletişim ve etkileşim araçlarının çok hızlı geliştiğini ve geçmişin araçlarıyla yola devam etmekte ısrar edenlerin fırsatları kaçırabildiğine işaret ederek, "Müslümanlar olarak toplumla, mekanla, mabetle olan ilişkilerimizi çağın gerçekliklerini dikkate alan bir yaklaşımla yeniden şekillendirmek ve bunu mutlak sabitelerimizden vazgeçmeden başarmak durumundayız" diye konuştu.

"Camiler, İslam toplumlarında, ilmin, irfanın ve kültürün gelişmesini mümkün kılmıştır"

Tarihi süreçte camilerin önemine değinen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle konuştu:

"Camiler, sadece ibadet için toplanılan mekan olmanın ötesinde, yönetim ve istişare mekanı olarak da hizmet vermiştir. Eğitim faaliyetleriyle İslam toplumlarında, ilmin, irfanın ve kültürün gelişmesini mümkün kılmış, çevresinde kurulan çarşılar, yerleşim yerleriyle mabet merkezli medeniyetimizin sembolü olmuş camiler. Şu bir gerçek ki tarihsel süreç içerisinde toplumsal yapıda meydana gelen değişim, cami ve mescitlerin dini ve toplumsal fonksiyonlarında ve bu fonksiyonların icra ediliş biçiminde de ciddi bir değişimi beraberinde getirmiştir."

Diyanet İşleri Başkanlığının geçmişte olduğu gibi bugün de hizmet anlayışının, irşat ve ihya faaliyetlerinin ana ekseni olarak camileri gördüklerini kaydeden Erbaş, günümüzde insanların dini düşünce, bilgi ve mesajların aktarımı için kitle iletişim araçlarına başvurduğunu ve bu süreçte din ve irşat hizmetlerinin, anlam ve etki bakımından daha önemli hale geldiğini dile getirdi.

Gelişen teknolojilerin din hizmeti açısından bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Başkan Erbaş, "İslam'ın rahmet mesajlarıyla insanları buluşturmanın, hayırlı nesiller yetiştirmenin, erdemli bir toplum oluşturmanın ve daha iyi bir dünya inşa etmenin heyecanı içerisinde olmalıyız" dedi.

Çalıştaya; Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Doç. Dr. Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Fatih Mehmet Aydın ile bazı il müftüleri ve il müftü yardımcıları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İslam'ın rahmet mesajlarıyla insanları buluşturmalıyız - Son Dakika

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