Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli'de Hafızlık ve İcazet Programına Katıldı

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Kocaeli'de hafızlık ve icazet programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyayı iyilik değiştirir. İyilik yeryüzünde hakim oluncaya kadar vazifemiz çalışmaktır. Derdimiz kimse kötülük yapmasın, kötülükler ortadan kalksın. Hafızlarımız, sizler de Peygamber Efendimiz gibi iyiliklerin kötülüklere hakim olmasını, egemen olmasına şahitlik yapacaksınız. Hepimiz uyarıcılık vazifemizi yapacağız. Güzellikleri müjdeleyeceğiz, Allah'a davet edeceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımı ile Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu icazet merasimi gerçekleşti. Kocaeli Gölkent Camii'nde düzenlenen merasimde 41 hafız icazetnamelerini aldı. Konuşmasında "Merasimlerin en hayırlısındayız" diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hafızlık en hayırlı iş. Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız Kuran'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir' diyor. En hayırlı insanların merasimi de en hayırlı merasimdir. Hayırlı, uğurlu olsun. Hafızlarımız eşrefi ümmet. Yani ümmetin en şereflileri. İnşallah ömrünüz boyunca Kuran'ı koruyacaksınız. Kuran da sizi koruyacak. Yüce Rabbimiz ayeti kerimesinde bu müjdeyi veriyor zaten. Rabbimiz, 'Kuran'ı şüphesiz biz indirdik, onun muhafızı biziz' buyuruyor ama Cenabıhak bazı kullarını vesile kılıyor. Bunlar hafızlardır. Bu ayeti kerimede Allah Teala'nın Kuran'ı korumasına vesile kıldığı kimseler hafızlardır. Kur'an ilk indiğinde vahiy katipleri tarafından yazıldı. Sonra ezberlendi. İlk hafız peygamber efendimiz. Ashabı kiramdan binlerce hafız var. Günümüz kadar milyonlarca insan Kuranı Kerim'i hıfz etti. Bugün hıfız faaliyetleri dünyanın her yerinde devam etmekte" diye konuştu.

"Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'nın vasiyeti omuzlarımızda"

Kur'an'ın mucize olduğunu dile getiren Erbaş, "Kur'an-ı Kerim nüzulüyle, inişiyle, muhafazası, hıfzıyla, tilavetiyle mucize. Bu mucize kitapla ilgili yüce Rabbimiz, Hazreti Muhammed'e hitaben, 'Kitabı sana insanların karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik' diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz, 23 sene boyunca elindeki en büyük mucize Kur'an-ı Kerim'le insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaya çalıştı. 23 sene sonunda Arafat'ta bütün insanlığa bir vasiyette bulundu. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'nın vasiyeti omuzlarımızda" şeklinde konuştu.

"Peygamber Efendimizin sünnetine ittiba ederek insanları aydınlatmaya çalışacağız"

Hazreti Muhammed'in vasiyetini hatırlatan Erbaş, "Buyurdu ki 'Size iki şeyi emanet bıraktım. Bu iki şeye sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir'. İşte bu vasiyetle Kur'an ve sünnet bize emanet edildi. Nasıl ki Peygamber Efendimiz Kur'an'la insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaya çalıştıysa biz de onun varisleri olarak Kur'an-ı Kerim'e sarılarak ve Peygamber Efendimizin sünnetine ittiba ederek insanları aydınlatmaya çalışacağız. Aşırılıklardan, hurafelerden uzak, mutedil orta yol dediğimiz İslam anlayışı ve Kur'an'ın aydınlığı ile insanlara hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İyiliklerin, kötülüklere egemen olmasına sizler şahitlik edeceksiniz"

Başkan ayetlerden örnekler veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bakınız Rabbimiz, Peygamber Efendimizi başka bir ayeti kerimede nasıl tanıtıyor bize? Şüphesiz seni bir şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Onun izniyle Allah'a davetçi ve etrafını aydınlatan bir kandil olarak gönderdik. İşte peygamber varisleri, hafızlarımız, hepiniz bir şahitsiniz. İyiliklerin, kötülüklere egemen olmasına sizler şahitlik edeceksiniz. Bunda katkınız olacak. Dünyayı iyilik değiştirir. İyilik yeryüzünde hakim oluncaya kadar çalışmaktır vazifemiz. Kimse kötülük yapmasın, kimse kötü olmasın, kötülükler ortadan kalksın, derdimiz bu. Hafızlarımız, sizler de Peygamber Efendimiz gibi iyiliklerin kötülüklere hakim olmasını, egemen olmasına şahitlik yapacaksınız. Hepimiz uyarıcılık vazifemizi yapacağız. Güzellikleri müjdeleyeceğiz, Allah'a davet edeceğiz inşallah" dedi.

Programa, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, hafızlar ve aileleri katıldı. Programda ayrıca Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. - KOCAELİ