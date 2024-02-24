Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Mescid-i Aksa\'yı zulümden kurtarmanın yolu dayanışmadan geçmektedir

Yerel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, Gazze'yi ve oranın sakinlerini işgal ve zulümden kurtarmanın yolu Müslümanların birlik, beraberliğinden, kardeşliğinden ve dayanışmasından geçmektedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ederek bir mesaj yayımladı.

Erbaş, tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Bu gece Rabbimizin engin rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı özel zamanlardan birisi olan Berat Gecesi'dir. Bizleri bir kez daha bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. İman, ibadet, düşünce ve sosyal hayatımız bakımından geçmişimizi muhasebe etmemiz, kendimizi yenilememiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsat olan bu geceyi Cenab-ı Hak hepimiz için hayırlı eylesin."

Müslümanların, ömür sermayesinin her anını yüce Allah'ın rızasını kazanma gayesi ve şuuruyla hareket etmesi gerektiğini belirten Erbaş, "Bununla birlikte bazı gün ve geceler, yeni bir başlangıç yapmak adına Rabbimizin bizlere ikram ettiği bereketli zamanlardır. Böyle zamanlardan biri olan Berat gecesi, her şeyden önce bir muhasebe vaktidir. İhlas ve samimiyetle halimizi Rabbimize arz etme; geçmişin, anın ve geleceğin idrakine varma adına bir şuur vaktidir. Özümüze dönmek, kendimizi sorgulamak, davranışlarımıza çeki düzen verip Allah'ın rızasını kazanacak amellere yönelmek için bizlere sunulmuş değerli bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

"Salih amellerimizi çoğaltma iradesi gösterdiğimizde"

Berat Gecesi'nin tüm kötülüklerden kurtuluş umudu ve gayret gecesi olduğunu aktaran Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Bu bağlamda hayatımız, kulluğumuz ve sorumluluklarımız çerçevesinde kapsamlı bir tefekkür için Berat Gecesi'ni vesile kılalım. Duygu ve düşüncelerimize çekidüzen verip bütün benliğimizle Rabbimizin engin mağfiretine iltica ederek O'ndan rahmet, mağfiret ve inayet dileyelim. Geçmişimizle yüzleşmek, hata ve ihmallerimizi gözden geçirmek, zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek ve yarınlarımızı inşa etmek için bu geceyi bir milat yapalım. Bilelim ki bu gece, ancak hayatımızı iman, ibadet ve kulluk sorumluluğuyla geçirme noktasında yeni bir başlangıca vesile kıldığımızda gerçek anlamını bulacaktır. Nefsimizi terbiye edip ahlakımızı güzelleştirerek iyiliklerimizi ve salih amellerimizi çoğaltma iradesi gösterdiğimizde bizleri Rabbimizin rızasına kavuşturacaktır. Kendimiz için istediklerimizi tüm insanlık için isteyerek çalıştığımızda dünyamızın güzelleşmesine vesile olacaktır."

"Siyonist çete cesaretlerini Müslümanların dağınıklığından almaktadır"

Savaşların, katliamların, bunalımların, ekonomik, sosyal ve ahlaki krizlerin kuşattığı bir dünya yaşandığına dikkati çeken Erbaş, "Kötülüklerin adeta kol gezdiği bir döneme tanıklık ediyoruz. Çevresinin mübarek kılındığı bizzat yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile beyan edilen Mescid-i Aksa'da, peygamberler şehri Kudüs'te, Gazze'de ve tüm Filistin'de aylardır büyük bir zulüm işlenmektedir. Ahlakı, vicdanı, merhameti ve uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş siyonistler; kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden masum insanları hunharca katletmekte ve büyük bir insanlık suçu işlemektedir. Dünyamız için en büyük tehdit haline gelen siyonist çete ve destekçileri, ne yazık ki cesaretlerini en çok da Müslümanların dağınıklığından almaktadır" açıklamalarında bulundu.

"Mescid-i Aksa'yı zulümden kurtarmanın yolu dayanışmadan geçmektedir"

İslam dünyasının ve tüm insanlığın Siyonist fitneden kurtulması gerektiğine vurgu yapan Erbaş, "Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, Gazze'yi ve oranın sakinlerini işgal ve zulümden kurtarmanın yolu Müslümanların birlik, beraberliğinden, kardeşliğinden ve dayanışmasından geçmektedir. Dolayısıyla Yüce Allah'ın insanlığa şahit ve örnek diye takdim ettiği bir ümmetin mensupları olarak bizlere düşen, öncelikle Rabbimizin bizi tavsif ettiği nitelikleri kuşanarak her türlü zulme ve kötülüğe karşı yekvücut ve kararlı bir duruş sergilemektir. İyilik yolunda fedakarca çalışarak mazlumlara, mağdurlara, yetimlere ve bir kurtuluş yolu arayan tüm insanlığa umut olmaktır. İnanıyorum ki bu doğrultuda ortaya koyacağımız maddi-manevi desteklerimiz, samimi dua ve niyazlarımız, insanlığın her türlü fitneden beratına vesile olacaktır" ifadesini kullandı. - ANKARA