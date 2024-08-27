Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli'de cami temel atma törenine katıldı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli'de cami temel atma törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli\'de cami temel atma törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılacak caminin temel atma törenine katıldı. Erbaş, vatan sevgisinin imandan kaynaklandığını belirterek, camilerin zor zamanlardaki önemine vurgu yaptı. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve diğer yetkililer de katıldı.

27.08.2024 17:01
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılacak caminin temel atma törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılacak caminin temel atma törenine katıldı. Erbaş, yaptığı konuşmada, vatan sevgisinin imandan kaynaklandığını belirterek, "Bütün askerlerimiz askere giderlerken ya şehit olurum ya da gazi niyetiyle askere giderler. Hepimiz öyle gittik ve bu vazifemizi yaptık. Vatan savunması söz konusu olduğu zaman nice şehitlerimiz var. Biz onlara ölü demiyoruz" dedi.

"Milletimizin zor zamanlarında camilerimiz devreye girmiş"

Camilerin zor zamanlardaki önemine işaret eden Erbaş, "Milli mücadelede camilerimizin önemi, 15 Temmuz'da. Sadece o zamanlarda değil milletimizin her zorda kaldığı zamanlarda camilerimiz devreye girmiş. Camilerimiz, sadece ibadet için, eğitim için değil, vatanımızın zorda kaldığı durumlarda hep sığınağımız olmuştur" ifadesini kullandı.

Erbaş, "Camilerimizde ibadetlerimizi en güzel bir şekilde yapmayı, camilerimizi medeniyet merkezleri olarak kullanmayı, ilim, eğitim merkezleri olarak kullanmayı, değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin diyorum" diye konuştu.

Emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür eden Erbaş, konuşmasının ardından beraberindekilerle butona basarak, temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Tunceli İl Müftüsü Mustafa Şanver de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal'ı makamında ziyaret etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli'de cami temel atma törenine katıldı - Son Dakika

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