Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: "Erzurum bir Kur’an şehri, Erzurum bir hafızlar diyarı. Erzurum’un öyle köyleri vardır ki "Kaç hafız var?" diye sorulmaz, "Hafız olmayan var mı?" diye sorulurmuş"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş Düzgün- Erzurum Kur'an Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı, "Erzurum bir Kur'an şehri. Erzurum bir hafızlar diyarı. Erzurum'un öyle köyleri vardır ki rzurum'un öyle köyleri vardır ki "Kaç hafız var?" diye sorulmaz, "Hafız olmayan var mı? diye sorulurmuş" dedi.

Düzgün-Erzurum Kur'an Eğitim Merkezi'nin açılışı için bir tören düzenlendi. Hacı Osman Efendi Camii Müezzin Kayyımı Burhan Bozkurt'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, açılış ve selamlama konuşmalarıyla devam etti. Programda Erzurum İl Müftü Yardımcısı ve Düzgün-Erzurum Kur'an Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü Dr. Sebahattin Erdoğan, hayırsever iş insanı İskender Düzgün, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Selami Altınok, Erzurum Valisi Aydın Baruş ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş birer konuşma yaptı.

"Allah'ın kitabı hayat rehberimiz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kur'an-ı Kerim'in insan hayatındaki önemine dikkat çekerek, "Hayat rehberi bir kitabın, insanın kemal ararken kamil bir insan olması için gerekli olan bütün düsturların mündemiç olduğu aziz kitabımız, hayatımızın en önemli unsuru. Efendimiz Veda Haccı'nda öyle buyurur: 'Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınızda asla dalalete düşmezsiniz. O, Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir.' buyurur. Allah'ın kitabı hayat rehberimiz. Yaratılış gayemiz doğrultusunda fani hayattan ebedi hayata yol bulabileceğimiz gerçek kılavuzumuz. ve tabii ki o kılavuz kitabı bize öğreten, 'Ve inneke le'ala hulukin azim' buyurulan zatında yüce bir ahlaka sahip, ahlak-ı hamide ve ahlak-ı Muhammediye sahibi Efendimizin rehberliğinde bir hayat, bizi bu fani alemden ebedi alemin kazanımına götürecek yolculukta en büyük refikimiz, yol arkadaşımız olacaktır" dedi.

"Erzurum bir Kur'an şehri"

Kur'an'ın gelecek nesillere aktarılmasının önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Arpaguş, "Sorumluluğumuz o ki; İslam diyarı olan, Kur'an diyarı olan aziz milletimizin kelime-i tevhidin nuru gönüllerine düştüğü ilk günden bugüne kadar binlerce yıldır hizmetkarı olduğu yüce dinimizin bu iki kaynağını Devlet-i Ebed-Müddet olabilmemiz için, bu topraklarda İslam'ın nuruyla yaşayabilmemiz için genç kuşaklara, yavrularımıza aktarmakla sorumluyuz. Bu konuda en başarılı illerimizden biri Erzurum. Erzurum bir Kur'an şehri. Erzurum bir hafızlar diyarı. Erzurum'un öyle köyleri vardır ki kaç hafız var diye sorulmaz, hafız olmayan var mı diye sorulurmuş. Böyle aziz bir şehirde, böyle güzel bir şehirde genç nesillerimizin, genç hafızlarımızın zihinlerine, dimağlarına aldıkları bu yüce emaneti kalplerine, gönüllerine yerleştirebilmeleri için, onun anlam dünyasına girebilmeleri için, daha sonraki hayatlarında bunu insanlara anlatabilmeleri, onları irşad edebilmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak aziz milletimizin destekleriyle 7'den 77'ye bu hizmetlere çaba ve gayret gösteriyoruz. Bu konuda en büyük desteğimiz siz kıymetli hemşehrilerimiz. Allah razı olsun. Bugün burada Düzgün Ailesi'nin Kur'an Eğitim Merkezi binasının açılışı için bir araya geldik. Böyle düzgün işler yapılsın, biz gece gündüz koşmaya, bütün açılışlara katılmaya, yavrularımızın, gençlerimizin Kur'an'la buluşması için her türlü fedakarlığa hazırız. Huzurlarınızda bu güzel eserin ortaya çıkmasına vesile olan Düzgün ailesine, Düzgün ailesinin şahsında İskender Beyefendi'ye, Ömer ve Orhan Beyefendilere ve ailenin bütün temsilcilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"İnsan ebediyet arıyorsa sadaka-i cariye ile hayatını süslemek zorundadır"

İnsanların kalıcı hayırlı işler yapmasının önemine değinen Arpaguş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Aziz dostlar, insan fani bir varlıktır. Ama ebediyet arzusundan da ari olmamıştır. Eğer insan ebediyet arıyorsa sadaka-i cariye ile hayatını süslemek zorundadır. Bu cisim, bu beden yok olacaktır. Yok olmayacak olan ve ebedi alemin sakini olacak olan ruhtur. ve o ruhun ebedi alemdeki huzuru için de işte böylesi düzgün ve güzel işler yapmak sadaka-i cariye olacak, fani alemi bitirdikten sonra da o insanın amel defterini kapatmayacak güzellikler inşallah Düzgün ailesinde olduğu gibi hamiyetperver milletimizin bütün fertlerinin hizmet alanımızda bize destek verdiği güzellikler olarak karşımızda. Ne kadar şükretsek azdır. Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamdetsek azdır. Cenab-ı Hak bizleri bu tür hayırlı hizmetlerde inşallah muvaffak eylesin. Daha nicelerini emsal-i kesiresiyle hayata geçirmeyi nasip eylesin. 4-6 yaş kurslarımız, 7-10 yaş kurslarımız, 10-14 yaş kurslarımız, ihtiyaca yönelik halkımıza açık kurslarımız ve bugün de geldiğimiz noktada 12'ncisini açtığımız Kur'an eğitim merkezlerimizle bu toplumun mayasında, hamurunda olan Kur'an ahlakını, Kur'an ahkamını, Efendimizin ahlakını toplumun bütün vasatına yaymak gayretimizi Cenab-ı Hak inşallah bereketlendirsin, hayırlara vesile kılsın."

Konuşmaların ardından hayırsever iş insanı İskender Düzgün'e Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından, Orhan Düzgün'e ise Erzurum Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından belge takdim edildi.

Program, Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı duanın ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle sona erdi. Katılımcılar Düzgün-Erzurum Kur'an Eğitim Merkezi'ni incelediler.