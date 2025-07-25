Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, orman yangınları sebebiyle yağmur duası - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, orman yangınları sebebiyle yağmur duası

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş\'tan, orman yangınları sebebiyle yağmur duası
25.07.2025 16:34
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Ankara'da yağmur duası yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, orman yangınları sebebiyle yağmur duası yaptı.

Ankara'da yağmur duası yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, orman yangınları sebebiyle yağmur duası yaptı. Erbaş, "Allah'ım alevlerin sardığı yerleri senin bereketli yağmurunla söndür" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazı için hutbe irat etti. Aynı zamanda Erbaş, son zamanlarda gerçekleşen orman yangınları dolayısıyla namaz esnasında yağmur duası etti.

"Allah'ım alevlerin sardığı yerleri senin bereketli yağmurunla söndür"

Allah'a, dualarımızı kabul eyle ve ellerimizi yüce dergahından boş çevirme diyen Erbaş, "Allah'ım, sana sığınıyoruz. Yangınların yaktığı toprağımızı, gönlümüzü ve ormanlarımızı senin rahmetinle serinlet. Allah'ım alevlerin sardığı yerleri senin bereketli yağmurunla söndür. Bizi, bu imtihan günlerinde rahmetinden ve yardımından mahrum bırakma Allah'ım. Ormanlarımızda, dağlarımızda, köylerimizde ve şehirlerimizde senin emanetin olan çevreyi koruyamamanın mahcubiyetiyle huzurundayız. Bize düşen sorumluluğu unuttuk, tedbiri ihmal ettik, emanete riayet edemedik. Sen bize yeniden bilinç ver, idrak ver Allah'ım. Bizlere emaneti koruma şuuru, sorumluluk bilinci ve tedbirli bir hayat nasip eyle Allah'ım. Başta şehitlerimiz olmak üzere bütün ölmüşlerimize rahmet eyle. Makamlarını yüce eyle. Yaralılarımıza acil şifalar ihsan eyle. Devletimizi ve aziz milletimizi her türlü felaketten muhafaza eyle" diye konuştu.

"Kullarına ve hayvanlarına su ver"

Erbaş, hutbesinin devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Allah'ım, bize yardım edici, bol, ferahlatıcı, faydalı, zarar vermeyen ve gecikmeden gelen bir yağmur ihsan eyle. Kullarına ve hayvanlarına su ver. Rahmetini yay ve ölü toprağı yeniden canlandır. Yangınlara karşı mücadele eden kardeşlerimizi, görevli ekiplerimizi, güvenlik güçlerimizi, sen muhafaza eyle. Onlara kuvvet, feraset, sabır ve başarı ihsan eyle Allah'ım. Bize düşen görevleri hakkıyla yerine getirmeyi, ormanlarımızı korumayı nasip eyle. Bizleri hakkıyla tedbir alıp takdirine rıza gösteren kullarından eyle Allah'ım. Bu zorlukları birlik ve beraberlikle aşmayı bizlere nasip eyle. Milletimize sabır ve metanet ver. Dualarımızı, yalvarışlarımızı kabul eyle Allah'ım." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, orman yangınları sebebiyle yağmur duası - Son Dakika

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