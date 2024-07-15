Diyanet İşleri Başkanı: İnancı istismar edenlere karşı mücadele ediyoruz - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı: İnancı istismar edenlere karşı mücadele ediyoruz

Diyanet İşleri Başkanı: İnancı istismar edenlere karşı mücadele ediyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Başkanlığımız, inancı ve samimiyeti istismar ederek yanlış bilgilerle dini kavram ve değerler üzerinden toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik bütün söylem ve...

15.07.2024 10:20
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bundan tam 8 yıl önce milletimizin kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DİRENİŞLE YAZILAN ONURLU BİR DESTAN"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş'ın mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, asrın en büyük ihaneti karşısında aziz milletimizin asil bir direnişle yazdığı onurlu bir destanın 8. yıl dönümüdür. Kirli emellerini yüce dinimiz İslam'ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen bir terör şebekesi, 15 Temmuz 2016 tarihinde vatanımıza, varlığımıza, birliğimize, kardeşliğimize, istiklal ve istikbalimize kastetmiştir. Ancak, hürriyetine meftun aziz milletimiz, bu meşum ihanete boyun eğmemiş, istiklal ve istikbalini müdafaa için gövdesini tanklara ve namlululara siper etmiştir.

"BU KARANLIK YAPI İSLAM'I İSTİSMAR ETTİ"

Aziz milletimiz, tarih boyunca nice zorlukların üstesinden geldiği gibi o gün de büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla hareket ederek genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla-erkeğiyle meydanlara çıkmış ve asil bir direnişle hainlerin emellerini boşa çıkarmıştır. Neticede Allah'ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve milletimizin cesaretiyle, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi dünyaya örnek bir mücadeleyle bertaraf edilmiştir. Yıllardır ülkemizde ve İslam coğrafyasında sureti haktan görünerek yüce dinimiz İslam'ı istismar eden bu karanlık yapı, bir kez daha göstermiştir ki din konusundaki cehalet ya da yanlış bilgi, telafisi zor ve büyük felaketlere sebep olabilmektedir. Onun için fitne, tefrika ve anarşi peşinde koşanlara, birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği hedef alanlara karşı güvende olabilmek için İslam'ın hayat veren hakikatlerini, huzur veren değerlerini ve rahmet ilkelerini doğru kaynaklardan ve doğru yöntemlerle öğrenmek, Müslümanlar için ihmal edilemez bir görevdir.

"FETÖ VE BENZERİ DİN İSTİSMARCISI YAPILAR..."

Önemle ifade etmek isterim ki yüce dinimizi kendi kirli emelleri doğrultusunda kullananlara karşı alınacak en önemli ve en etkili tedbir; inancımızı milletimizin her bir ferdine, özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize en güzel şekilde öğretmektir. Bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığı, inancı ve samimiyeti istismar ederek yanlış bilgilerle dini kavram ve değerler üzerinden toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik bütün söylem ve faaliyetlere karşı titizlikle mücadele etmektedir. Bu noktada üzerine düşen sorumlulukları büyük bir hassasiyetle yapmaya, sahih dini bilgi ile milletimizin manevi hayatına rehberlik etmeye devam etmektedir. İnanıyoruz ki toplumun tüm katmanları doğru dini bilgiyle buluşturulduğunda FETÖ ve benzeri din istismarcısı yapılar kendilerine bir daha zemin bulamayacaktır.

"BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Bu vesileyle başta 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı mücadelede şehit olan kardeşlerimiz olmak üzere geçmişten bugüne din, iman, vatan ve mukaddesat uğruna feday-ı can eden bütün şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Gösterdiği büyük cesaret, fedakarlık ve direnişten dolayı aziz milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor; milletimizi her türlü fitne, tefrika, kötülük ve ihanetten korumasını ve ilelebet payidar kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı: İnancı istismar edenlere karşı mücadele ediyoruz - Son Dakika

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