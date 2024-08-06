Diyanet İşleri Başkanlığı Din Görevlilerine Ödüllerini Verdi

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Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen din görevlileri hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen din görevlileri hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Elazığ İl Müftülüğünde düzenlenen programla verildi. Törende İl Müftüsü İrfan Üstündağ, erkek hafızlık yarışması il birincisi Kenan Üstün, kadın hafızlık yarışması il birincisi Betül Karabulut ve Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması il birincisi Kübra Köseli'ye ödüllerini takdim etti.

Üstündağ, gösterdikleri başarıdan dolayı yarışmacıları tebrik etti. - ELAZIĞ