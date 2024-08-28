Diyanet İşleri Başkanlığı FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan cümlelerle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan cümlelerle ilgili soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2010-2011 tarihli Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan birtakım cümleler bulunmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

28.08.2024 21:52
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2010-2011 tarihli Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan birtakım cümleler bulunmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında, 2010-2011 tarihli Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan birtakım cümleler bulunmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığının basılı, süreli, görsel ve dijital yayın alanlarında toplumun tüm kesimlerine sahih dini bilgiyi ulaştırmak gayesiyle yayın faaliyetlerinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin ardından FETÖ ve din istismarı ile mücadele kapsamında Başkanlığımız yayınları komisyon marifetiyle hızla incelenmiş, FETÖ ile iltisak ve irtibatı olan yazarların eserleri Başkanlığımız arşivlerinden çıkartılmış, mevcut yayınlar arasında bulunanların tamamı yayından kaldırılmış, satışları sonlandırılmış ve imhaları gerçekleştirilmiştir. Bu hususta merkez ve taşra teşkilatlarımıza yazılı ve sözlü talimatlarla gereği yapılmıştır. 27 Ağustos 2024 tarihli bazı yayın organlarında 2010-2011 tarihli Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan birtakım cümleler bulunduğuna dair çıkan haberlerle ilgili Başkanlığımız tarafından azami seviyede hassasiyet gösterilerek konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun takdirine arz olunur." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan cümlelerle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan cümlelerle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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