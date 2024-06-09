Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke'de Türk hacı adaylarına sağlık hizmeti sunuyor - Son Dakika
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Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke'de Türk hacı adaylarına sağlık hizmeti sunuyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklarda Arafat Yolu üzerindeki bir oteli 110 yataklı hastaneye çevirerek Türk hacı adaylarına 20 branşta poliklinik hizmeti sağlıyor. Sağlık kurumunda acil servis, eczane, diş, laboratuvar, röntgen, ultrason gibi birimler yer alıyor. Hacı adayları en çok üst solunum yolu enfeksiyonu, kronik hastalıklar ve yüksek tansiyon gibi şikayetlerle başvuruyorlar.

09.06.2024 12:16
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Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklarda Arafat Yolu üzerindeki bir oteli 110 yataklı hastaneye çevirerek Türk hacı adaylarına 20 branşta poliklinik hizmeti sağlıyor.

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen hacı adaylarına her türlü desteği veren Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke'de, Türk hacı adaylarına sağlık alanında da hizmet sunuyor. Mekke'de Arafat Yolu üzerindeki bir oteli 110 yataklı hastaneye çeviren Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 branşta poliklinik hizmet sağlıyor. Acil servis, eczane, diş, laboratuvar, röntgen, ultrason, 2 yoğun bakım, poliklinik gözlem, EKG-EKO, kadın-erkek dahiliye gibi servis ve birimlerin yer aldığı sağlık kurumunda sene ilk olarak çocuk servisi de kuruldu.

Faaliyetler hakkında bilgi veren Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Yalçın, acil hastaların komuta merkezi tarafından değerlendirildiğini ve bulundukları yerden ambulans ile alınarak hastaneye getirildiğini söyledi. Başhekim Yalçın, Arafat'ta da sağlık hizmeti verdiklerini, kurulacak sahra hastanesi ve gezici ambulanslarla bu hizmeti oraya da taşıyacaklarını kaydetti. Prof. Dr. Yalçın, hacı adaylarının en çok, kalabalıktan dolayı üst solunum yolu enfeksiyonu başta olmak üzere kronik hastalıklar, yüksek tansiyon ve kazalara bağlı ortopedi gibi şikayetlerle kendilerine başvurduğunu belirtti.

Bu sene ilk defa çölyak hastası hacı adaylarına da glütensiz beslenme imkanı sağlanan sağlık merkezlerinde doktorlar, büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. E-nabız sisteminin altyapısını da kullanabilen Mekke Türk Hacıları Sağlık Merkezinde geçmiş tetkiklerde görülerek, hızlı müdahale imkanı bulunuyor. Ayrıca hac sırasında uygulanan konsültasyonlar da e-nabız sistemine yüklenebiliyor. Bu sene hac döneminin ilk 15 günlük bölümünde 10 hacı adayı mübarek beldelerde vefat etti. İlaçlar hastanede reçete yazıldıktan sonra verildiği gibi bazı merkezi otellerdeki sağlık birimlerinden de temin edilebiliyor. Mekke'de Nur Hastanesi ile anlaşması bulunan Türk hacıları, anjiyo gibi acil müdahalelerde hiç beklemeden özel protokol ile Nur Hastanesi'nde işleme alınıyorlar. Ayrıca hastanede tedavi görenler, Arefe günü haccın en önemli farzı olan Arafat vakfesini yerine getirmek için ambulanslarla 25 kilometre uzaktaki mekana götürülüp getiriliyorlar. - MEKKE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke'de Türk hacı adaylarına sağlık hizmeti sunuyor - Son Dakika

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