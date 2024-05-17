Diyanet İşleri Başkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Yayımladı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Yayımladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımların yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca, hizmet içi eğitimlerin çevrim içi olarak gerçekleştirileceği ve yurt dışı programlarının iptal edileceği belirtildi.

17.05.2024 11:47
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Diyanet İşleri Başkanlığı, "Tasarruf Tedbirleri Genelgesi" çerçevesinde merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımların yapılmayacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde uygulanacak tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve başkanlığa ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilerek, "Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır. Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır. Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır. Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir. Bu bağlamda tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Yayımladı - Son Dakika

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