Diyanet Kadın Kolları\'ndan Öğrencilere Yemek İkramı

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Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Şubesi Kadın Kolları üyeleri hazırladıkları yemekleri üniversite öğrencilerine ikram ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Şubesi Kadın Kolları üyeleri, üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede vakıf gönüllüleri diyanet evlerinde kalan üniversite öğrencilerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için el ele verdiler. Bu çerçevede gönüllü kadınlar yaptıkları yemekleri onlara götürüp öğrencilere ikram etti. - AFYONKARAHİSAR