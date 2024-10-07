Diyanet'ten Recai Kutan için taziye mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Milli Görüş hareketinin çınarlarından, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Görüş hareketinin çınarlarından, Devletimizin sanayileşme ve kalkınma hamlelerinde büyük emeği olan ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Başkanı değerli büyüğümüz Recai Kutan ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." - ANKARA