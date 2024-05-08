Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 25 aracı iade ederek 1 milyon 220 bin TL tasarruf sağladı

Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında kiralık olarak çalıştırılan ihtiyaç fazlası 25 aracı yüklenici firmaya iade etti. İade ile birlikte 1 milyon 220 bin TL'lik tasarruf sağlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkın daha iyi hizmet alabilmesi için kaynakları etkin kullanma yönünde kararlar alıyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kararlarla kaynaklar kentin altyapı ve üst yapı hizmetlerine aktarılacak. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, bu kapsamda, bünyesinde kiralık olarak görev yapan araçlar için yeniden değerlendirme yaptı. Daire Başkanlığına bağlı kullanılan araçların, yapılan değerlendirme ile daha etkin ve daha verimli kullanılması sağlandı. Yapılan çalışma ile boşa çıkan binek otomobiller ve kamyonet araçlar ilgili firmaya iade edildi.

1 milyon 220 bin TL tasarruf

Eylül 2024'te ihale süresi tamamlanacak olan 25 aracın iade edilmesiyle 1 milyon 220 bin TL tasarruf sağlandığı belirtildi. Söz konusu miktarın kent için üretilecek hizmete aktarılacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR