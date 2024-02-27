Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu\'nda M. Fatih Çıtlak ile İrfan Sohbetleri düzenledi

Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlendiği Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde 'M. Fatih Çıtlak ile İrfan Sohbetleri' söyleşisi gerçekleştirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının hazırladığı kültür-sanat Şubat programında M. Fatih Çıtlak Diyarbakırlılarla buluştu. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen söyleşiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Diyarbakır'da olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çıtlak, vatandaşların programa ilgisinden memnun olduğunu aktardı.

Katılımcılardan Melek Yılmaz, programın faydalı olduğunu belirterek, "Ramazan ayına girmeden önce bu manevi toplantılar ve konferanslar bizim için çok faydalı. Ramazanda, Fatih Hoca'nın da dediği gibi kendime Kur'an'dan bir arkadaş seçeceğim için çok mutluyum. Böyle konferanslar düzenlediği için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Program, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu'nun M. Fatih Çıtlak'a plaket ve çiçek takdimi ile sona erdi. - DİYARBAKIR