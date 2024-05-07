Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları Daire Başkanlıklarını Denetledi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, belediye hizmet binasındaki daire başkanlıkları ve bağlı birimleri denetledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, belediye hizmet binasındaki İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile bağlı birimleri ziyaret etti. Genel Sekreter Emrullah Gördük ve genel sekreter yardımcılarının eşlik ettiği başkanlar, çalışmalar hakkında daire başkanlarından bilgi aldı.

Personelle sohbet eden başkanlar, çalışmaların titizlikle yürütülmesi talimatını verdi. - DİYARBAKIR