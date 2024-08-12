Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Ring Seferleri Başlattı

Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Benusen ve Dağkapı arasında ücretsiz ring seferleri başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, güvenli ve konforlu ulaşım çalışmalarını sürdürürken vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek çözüm üretiyor.

Benusen'de 7 Ağustos'ta düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun'un katıldığı Halk Buluşmasında vatandaşların dile getirdiği ulaşım sorunu için çözüm üretildi. Ulaşım Daire Başkanlığı, Benusen'den kent merkezine ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri başlattı.

12 Temmuz Pazartesi saat 06.30'da başlayan seferler, gün boyunca birer saat aralıklarla devam edecek. Bir araçla verilecek ring hizmetinin güzergahı, Dağkapı, Eskihal ve Benusen olarak belirlendi. - DİYARBAKIR