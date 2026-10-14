Diyarbakır Çermik'te İmam Hatipliler Haftası aşure etkinliğinde ödüller verildi - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te İmam Hatipliler Haftası aşure etkinliğinde ödüller verildi

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Diyarbakır Çermik\'te İmam Hatipliler Haftası aşure etkinliğinde ödüller verildi
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Diyarbakır Çermik'te İmam Hatipliler Haftası münasebetiyle Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince aşure etkinliği düzenlendi. Etkinlikte misafirlere aşure ikram edildi, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran ve kurum yöneticileri katıldı. Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin düzenlediği etkinlikte, misafirlere aşure ikramında bulunuldu. İmam Hatipliler Haftası münasebetiyle düzenlenen aşure etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İHA
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