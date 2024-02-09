Diyarbakır Çınarspor ile Yeşil Vartospor maçı öncesi saha kardan temizlendi - Son Dakika
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Diyarbakır Çınarspor ile Yeşil Vartospor maçı öncesi saha kardan temizlendi

Diyarbakır Çınarspor ile Yeşil Vartospor maçı öncesi saha kardan temizlendi

Bölgesel Amatör Lig'inde mücadele eden Diyarbakır Çınarspor ile Yeşil Vartospor'un Pazar günü oynayacağı maç öncesi saha kardan temizlendi. Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız ile Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'in destekleriyle gönderilen kar küreme aracıyla gençlik merkezi personelince statta kar temizleme çalışması başlatıldı. Taraftarın da destek verdiği çalışmalarda stadyum kısa sürede maça hazır hale getirildi.

09.02.2024 23:32  Güncelleme: 23:37
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Diyarbakır Çınarspor ile Yeşil Vartospor maçı öncesi saha kardan temizlendi

MUŞ - Bölgesel Amatör Lig'inde mücadele eden Diyarbakır Çınarspor ile Yeşil Vartospor'un Pazar günü oynayacağı maç öncesi saha kardan temizlendi.

Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız ile Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'in destekleriyle gönderilen kar küreme aracıyla gençlik merkezi personelince statta kar temizleme çalışması başlatıldı. Taraftarın da destek verdiği çalışmalarda stadyum kısa sürede maça hazır hale getirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Aktaş, saha zemininin ve çimlerin zarar görmemesi için insan gücüne ihtiyaç duyduklarını söyledi. Stadyumu pazar günü oynanacak maça hazır hale getirmek için çalıştıklarını belirten Aktaş, "İlçemizde yağan kar yağışı sonrası top sahamızda yaklaşık 50 santimetreye yakın karla birlikte saha zemini kapandı. Bu nedenle ağır tonajlı araçlarla zemine zarar vermek istemedik. Taraftarlarımızla ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcadık. Kaymakamımız Musa Ayyıldız'ın destekleri ve il müdürlüğümüzden gönderilen kar küreme aracımızla çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda emeği geçen Kaymakamımız Musa Ayyıldız ile İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Mehmet Arif Taşdemir'e bize sundukları desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Pazar günü oynanması planlanan Diyarbakır Çınarspor ile Yeşil Vartospor müsabakası için karla kaplı olan top sahamızı temizledik. Emeği geçen taraftarlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Taraftarlardan Ferhat Sinanoğlu ise arkadaşlarıyla el ele vererek sahadaki temizlik çalışmasına katıldıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Çınarspor ile Yeşil Vartospor maçı öncesi saha kardan temizlendi - Son Dakika


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