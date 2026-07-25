Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden "çok dilli" hizmet - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden "çok dilli" hizmet

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nden "çok dilli" hizmet
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ALO 153 Çağrı Merkezi'nde Türkçe ve Kürtçe'nin ardından Zazaca hizmet vermeye başladı. 9 kişilik ekiple başlanan uygulama ile Zazaca konuşan vatandaşlar belediye hizmetlerine kendi dillerinde erişebilecek. Gelecekte Arapça ve İngilizce de planlanıyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "çok dilli belediyecilik" uygulamaları kapsamında ALO 153 Çağrı Merkezi'nde Türkçe ve Kürtçenin ardından Zazaca dilinde de hizmet vermeye başladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ALO 153 Çağrı Merkezi'ne yeni bir dil seçeneği eklendi. Her gün binlerce yurttaşın belediye hizmet binasına gitmeden sorunlarını iletebildiği merkeze, Türkçe ve Kürtçe'nin ardından Zazaca da dahil edildi. Zazaca konuşan vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlayacak olan uygulamanın, artan talepleri karşılamak amacıyla şimdilik 9 kişilik bir ekiple faaliyete geçirildiği bildirildi.

ALO 153 Destek Merkezi Sorumlusu Ahvelat Turhallı, çağrı merkezindeki çok dilli hizmet çalışmalarının yurttaşlardan gelen talepler doğrultusunda geliştirildiğini ifade etti. Göreve başladıklarında çağrı merkezinde yalnızca Türkçe hizmet verildiğini belirten Turhallı, yurttaşların kendi ana dilleri dışında iletişim kurmakta zorlandıklarını, bunun üzerine Mayıs 2025'te Kürtçe hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Turhallı, özellikle ana dili Kürtçe olan yurttaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Yurttaşlarımız, sorunlarını kendi dillerinde çok daha rahat ifade edebildiklerini söylüyor. Aynı doğrultuda Zazaca hizmet verilmesi yönünde de talepler aldık. Yaptığımız hazırlıkların ardından Zazaca hizmet vermeye başladık" dedi.

"ARAPÇA VE İNGİLİZCE HİZMET VERMEYİ DE PLANLIYORUZ"

Turhallı, belediyenin temel hedefinin herkesin tercih ettiği dilde hizmet alabilmesi olduğunu, 9 personel ile çalışmaya başladıklarını, Zazaca hizmete yönelik talebin artması halinde personel sayısını artıracaklarını ifade etti. Turhallı, "Kent halkının ihtiyaçları doğrultusunda Arapça ve İngilizce hizmet vermeyi de planlıyoruz. Amacımız, kim hangi dilde konuşmak istiyorsa o dilde belediye hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlamaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 'çok dilli' hizmet - Son Dakika

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