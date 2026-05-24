İbadethanelerde bayram temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelindeki ibadethanelerde iç mekan temizliği ve dış alan yıkama çalışması başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, vatandaşların Kurban Bayramını daha temiz, hijyenik ve huzurlu ortamlarda idrak edebilmesi amacıyla ibadethanelerde temizlik çalışması yürütüyor. Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında kent genelindeki ibadethanelerin iç mekanlarında detaylı temizlik yapılırken, dış alanlarda da yıkama çalışmaları gerçekleştiriliyor. 20 kişilik ekip tarafından başta tarihi Sur bölgesi olmak üzere kent merkezindeki camilerde iç ve dış mekan temizliği yapılıyor.

Ortak kullanım alanları detaylı temizleniyor

Çalışmalar kapsamında camilerin halıları, zeminleri, camları, kapıları, ayakkabılıkları, avizeleri, imam mahfilleri, gölgelikleri, abdesthaneleri ve ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizleniyor. İbadethanelerin dış alanlarında da temizlik çalışması yürüten ekipler, cami avluları, giriş bölümleri ve çevresinde tazyikli suyla yıkama yapıyor. Yıkama işlemlerinde insan ve çevre sağlığına uygun, leylak ve gül kokulu temizlik malzemeleri kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha ferah, temiz ve hijyenik ortamlarda yerine getirebilmesi için temizlik çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor.

"İnsan ve çevre sağlığına uygun ürünler kullanıyoruz"

Temizlik Şube Müdürü Mehmet Baran, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların ibadetlerini ferah, konforlu, temiz ve hijyenik ortamlarda yerine getirebilmeleri amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi. Çalışmalar kapsamında cami avlularında yıkama işlemleri de gerçekleştirdiklerini aktaran Baran, "Bu yıkamalarda insan ve çevre sağlığına olumsuz etkisi bulunmayan, aktif maddeli, leylak ve gül kokulu temizlik malzemeleri kullanıyoruz. İç mekan temizliği kapsamında ise camlar, mihrap ve imam mahfili bölümleri, ayakkabılıklar, gölgelikler, avizeler ve halıların temizliği ekiplerimiz tarafından yapılıyor" dedi. - DİYARBAKIR