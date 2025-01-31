Diyarbakır\'da Belediye Personeli Örnek Davranış Sergiledi

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde belediye personeli, içinde para ve altın olan çantayı sahibine teslim etti.

Alınan bilgilere göre, belediye personeli Fırat Mahallesi'nde yeşil alanda bakım çalışması yaparken içinde para ve altın olan çanta buldu. Çanta, Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Çanta, karakola kayıp başvurusunda bulunan aileye teslim edildi.

Aile, belediye personeline örnek davranışından dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR