Diyarbakır'da Belediye Personeli Örnek Davranış Sergiledi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Belediye Personeli Örnek Davranış Sergiledi

Diyarbakır\'da Belediye Personeli Örnek Davranış Sergiledi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, bir belediye personeli tarafından bulunan içinde para ve altın bulunan çanta, sahibi olan aileye teslim edildi. Aile, belediye personeline teşekkür etti.

31.01.2025 12:10  Güncelleme: 12:14
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde belediye personeli, içinde para ve altın olan çantayı sahibine teslim etti.

Alınan bilgilere göre, belediye personeli Fırat Mahallesi'nde yeşil alanda bakım çalışması yaparken içinde para ve altın olan çanta buldu. Çanta, Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Çanta, karakola kayıp başvurusunda bulunan aileye teslim edildi.

Aile, belediye personeline örnek davranışından dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Belediye Personeli Örnek Davranış Sergiledi - Son Dakika

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