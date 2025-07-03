Diyarbakır'da Canlı Hayvan Borsası'nda Şap Hastalığı için Dezenfekte Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyarbakır'da Canlı Hayvan Borsası'nda Şap Hastalığı için Dezenfekte Çalışması

Diyarbakır\'da Canlı Hayvan Borsası\'nda Şap Hastalığı için Dezenfekte Çalışması
03.07.2025 14:40  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda kapatılan Canlı Hayvan Borsası'nda şap hastalığına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Sağlık İşleri Dairesi yetkilileri, hastalığın ekonomik kayıplara yol açabileceğine dikkat çekti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda kapatılan Canlı Hayvan Borsası'nda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Türkiye genelinde görülen şap hastalığı (SAT-2 serotipi) vakaları nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı karar uyarınca ülke genelindeki hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı. Hastalığın hayvanları ve halkın sağlığını etkilememesi için tedbir alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2 Temmuz'da kapatılan Canlı Hayvan Borsası'nda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Borsanın tüm açık ve kapalı alanları, ahırlar, padoklar ve idari binalar dahil olmak üzere bakanlık tarafından onaylanmış dezenfektanlar kullanılarak detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütüldü. Artırılmış hijyen önlemleri ile dezenfeksiyon işlemleri, salgın riski ortadan kalkana dek periyodik olarak tekrarlanacak.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görevli Veteriner Hekim Helin Demir, halk arasında "tabak" diye bilinen şap hastalığının önemli ekonomik kayba sebep olduğunu belirtti. Şap hastalığının viral bir hastalık olduğunu kaydeden Demir, "Bu virüs hayvanlara dışkı, idrar, salya ve solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Hızlıca yayılır. Bulaşması çok hızlıdır. Bundan korunmak için bizim en etkili yöntemimiz aşılamadır. Aynı zamanda ahır içine ve çevresine dezenfeksiyon işlemleri yapılması gerekir" dedi.

Demir, çalışmalarına titizlikle devam edeceklerini vurgulayarak, "Bizim de Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptığımız çalışmalarla hayvanlar tahliye edildi. Başlattığımız çalışmalarda Tarım Bakanlığınca onaylı dezenfektanlar kullanıldı. Bu virüse en etkili dezenfektanlar seçildi. Dezenfekte edildi her yer. Aynı zamanda titizlikle bir hijyen çalışması sürdürülüyor. Veteriner hekimlerimiz tarafından bu çalışmalar devam edecek. Hem halk sağlığı ve hayvan sağlığını korumak hem de üreticilerimizi desteklemek amacıyla çalışmalarımız titizlikle devam edecek" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Canlı Hayvan Borsası'nda Şap Hastalığı için Dezenfekte Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı
Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı
Erzurum’da 4.1 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Felipe Melo’dan milli yıldıza çağrı: Galatasaray’a gel kardeşim Felipe Melo'dan milli yıldıza çağrı: Galatasaray'a gel kardeşim
Aras Kargo’nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu
Bursa’da tehlike çanları: Şehrin 84 günlük suyu kaldı Bursa'da tehlike çanları: Şehrin 84 günlük suyu kaldı
Fenerbahçe’nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam
Juventus’tan Victor Osimhen için resmi açıklama Juventus'tan Victor Osimhen için resmi açıklama
Çeşme ve Urla’da yangın Bazı mahalleler tahliye edildi Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi

13:38
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
13:00
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek’ten umut dolu mesaj geldi
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
19:47
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Şampiyonası için aday kadrosu belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Şampiyonası için aday kadrosu belli oldu
19:36
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
19:28
Fenerbahçe’nin hedefi Jonathan David, Juventus’a imza yolunda
Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda
19:23
Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
19:09
Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu
Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu
18:55
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar 3 sanık tahliye edildi
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 3 sanık tahliye edildi
18:43
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi satışa çıkarıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı
18:41
Trabzonspor’da Alan Virginius için anlaşma tamam
Trabzonspor'da Alan Virginius için anlaşma tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 14:48:20. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Canlı Hayvan Borsası'nda Şap Hastalığı için Dezenfekte Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.