Diyarbakır'da Çocuklar Kışın Ortasında Anzele Suyuna Girdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Çocuklar Kışın Ortasında Anzele Suyuna Girdi

Diyarbakır\'da Çocuklar Kışın Ortasında Anzele Suyuna Girdi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaz aylarında yoğunluğuyla bilinen tarihi Anzele suyu, kışın ortasında da boş kalmadı. Havanın ve suyun soğukluğunu aldırış etmeyen çocuklar, canlarını hiçe sayarak suya girdi. Suya giren çocuklar röportaj esnasında titreyerek konuşması ise dikkat çekti.

13.02.2024 12:51
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaz aylarında yoğunluğuyla bilinen tarihi Anzele suyu, kışın ortasında da boş kalmadı. Çocuklar, "Hava sıcak" deyip suya girdi, titreyerek röportaj erdi.

Kentte gün içerisinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kışın ortasında merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele suyu boş kalmadı. Havanın ve suyun soğukluğunu aldırış etmeyen çocuklar, canlarını hiçe sayarak suya girdi. Çocukların sudan çıktıktan sonra röportaj esnasında titreyerek konuşması ise dikkat çekti.

Suya giren çocuklardan Halil Alasan, havanın sıcak olduğunu ve bundan ötürü Anzele suyuna girdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da hava bize göre sıcak olduğu için geldik Anzele suyunda yüzmeye. Öğle saatlerinde çok sıcak oluyor. Suya girdiğim için şimdi de titriyorum".

Hasan Yeltaş ise "Havalar biraz soğuk. Ama yine de yüzmeye geldik. Anzele suyu biraz soğuk" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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