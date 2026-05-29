Diyarbakır'da Çocuklar Süs Havuzunda Serinliyor

Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte çocuklar, süs havuzunda serinlemeye çalışıyor.

Kentte serinlemek ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen çocuklar, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu doldurdu. Aileleriyle parka gelen çocuklar, havuzda bir süre yüzdükten sonra beton zemine uzanıp güneşlendi. Çocuklardan Baver Ateş, mahallede gidecek bir yerlerinin olmadığını, bu nedenle havuza gelip serinlediklerini ve havuz sezonun açıldığını söyledi. Yılmaz Atmaca ise rüyasında Anzele havuzunda yüzdüğünü ve sezonun başladığını, bundan sonra her gün geleceğini ifade etti. Baran Yusuf Aydın'da, havaların artık çok sıcak olduğunu, evde oturamadıklarını ve kendilerini havuza atıp serinlemeye çalıştıklarını dile getirdi. Osman Aydın ise, havaların iyice ısındığını, klima olmadığı için evde duramadıklarını kaydetti. - DİYARBAKIR