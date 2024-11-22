Diyarbakır\'da Çocuklara Doğa Sevgisi Aşılanıyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda doğa sevgisini pekiştirmek amacıyla 450 Evler Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evinde tohum topları atölyesi düzenledi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evindeki çocuklara yönelik düzenlenen etkinliğe katılan miniklere doğayı tanıma imkanı verildi. 450 Evler Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evindeki etkinlikte, meşe tohumları kil kullanılarak tohum toplarına dönüştürüldü. Çocuklar atölye sayesinde eğlenceli dakikalar geçirdi. Atölyede çocuklara, tohumların kilin içinde nasıl korunduğu ve yeşerene kadar nasıl güvende kalacağı anlatıldı. Tohum toplarının, tohumları rüzgar ve diğer dış etkenlerden koruyarak toprağa ulaşmasını sağlamak için yapıldığı anlatıldı.

Çocuklar, tohumların büyüme yolculuğunu öğrenirken, tohum topları, gelecekte yeşerecek ağaçların başlangıcı olarak tasarladı. Yapılan tohum topları, bir sonraki etkinlikte belirlenen alanlara bırakılarak toprakla buluşturulacak. - DİYARBAKIR