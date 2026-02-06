Kahramanmaraş depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenler saat 04.17'de anıldı - Son Dakika
Kahramanmaraş depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenler saat 04.17'de anıldı

Kahramanmaraş depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenler saat 04.17\'de anıldı
06.02.2026 09:43  Güncelleme: 09:45
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programında yer aldı. Sözel Apartmanı'nın enkazı önünde gerçekleştirilen anmada depremde hayatını kaybedenler için mumlar yakıldı ve karanfiller bırakıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ve beraberindekiler, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Sözel Apartmanı'nın enkazı önünde düzenlenen anmaya katıldı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yıkılan Sözel Apartmanı'nın enkazı başında anma programı düzenlendi. Depremin yaşandığı saat 04.17'de yapılan anmada, enkaz alanında mumlar yakılarak karanfiller bırakıldı.

Anmada yapılan açıklamada, depremin bir doğa olayı olmasına rağmen coğrafyada büyük bir afete dönüştüğüne dikkat çekildi. Doğayı ve insanı merkeze almayan, rant odaklı anlayışın en büyük afet olduğu vurgulandı. Afetler yaşandıktan sonra yeterince konuşulamadığına işaret edilerek, asıl olanın felaketlerin önüne geçmek ve gerekli tedbirleri önceden almak olduğu belirtildi.

Anmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak'ın yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, DBB Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenler saat 04.17'de anıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenler saat 04.17'de anıldı - Son Dakika
