Kahramanmaraş depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenler saat 04.17\'de anıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ve beraberindekiler, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Sözel Apartmanı'nın enkazı önünde düzenlenen anmaya katıldı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yıkılan Sözel Apartmanı'nın enkazı başında anma programı düzenlendi. Depremin yaşandığı saat 04.17'de yapılan anmada, enkaz alanında mumlar yakılarak karanfiller bırakıldı.

Anmada yapılan açıklamada, depremin bir doğa olayı olmasına rağmen coğrafyada büyük bir afete dönüştüğüne dikkat çekildi. Doğayı ve insanı merkeze almayan, rant odaklı anlayışın en büyük afet olduğu vurgulandı. Afetler yaşandıktan sonra yeterince konuşulamadığına işaret edilerek, asıl olanın felaketlerin önüne geçmek ve gerekli tedbirleri önceden almak olduğu belirtildi.

Anmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak'ın yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, DBB Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR