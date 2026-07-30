Diyarbakır’da düşük proteinli gıda desteği 50 PKU hastasına ulaştı

Diyarbakır'da Fenilketonüri (PKU) hastası 50 vatandaşa, düşük proteinli özel gıda desteği sağlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarına sağladığı desteğin ardından Aralık 2025'te PKU hastalarını da destek kapsamına aldı. Kentte bir ilk olma özelliği taşıyan uygulamayla, PKU hastalarının günlük yaşamlarının kolaylaştırılması ve ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Nadir ve Kronik Hastalıklar Şube Müdürlüğünün düşük proteinli özel ürünlere erişimde yaşanan güçlükleri azaltmak amacıyla başlattığı çalışma, ilk etapta 5 PKU hastasına ulaştı. Ekiplerin kent genelinde yürüttüğü saha çalışmalarıyla yeni hastaların tespit edilmesinin ardından destekten yararlananların sayısı 50'ye yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme gereksinimi bulunan PKU hastalarına yönelik düşük proteinli gıda kolisi desteğini belirli periyotlarla sürdürecek.

Fenilketonüri (PKU), proteinli gıdalarda bulunan "fenilalanin" adlı amino asidin vücutta yeterince parçalanamaması sonucu ortaya çıkan kalıtsal bir metabolizma hastalığıdır. Tedavi edilmediğinde veya uygun diyet uygulanmadığında fenilalanin kanda birikerek beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir ve kalıcı hasarlara neden olabiliyor. PKU hastalarının yaşam boyu düşük proteinli ve özel içerikli bir beslenme programını takip etmesi gerekiyor. Et, süt ürünleri, yumurta ve baklagiller gibi birçok temel gıda ya hiç tüketilemiyor ya da çok sınırlı miktarlarda tüketilebiliyor. PKU hastalarının karşılaştığı en önemli sorunların başında, düşük proteinli özel gıdalara erişimin sınırlı ve bu ürünlerin maliyetinin yüksek olması geliyor. Yalnızca belirli noktalarda satılan özel ürünler, özellikle çocuk hastaların bulunduğu aileler için önemli bir ekonomik yük oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesinin sağladığı gıda kolisi desteğiyle, PKU hastalarının özel beslenme ürünlerine erişiminin kolaylaştırılması ve ailelerin ekonomik açıdan desteklenmesi amaçlanıyor.