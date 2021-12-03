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Diyarbakır'da 'Engelsiz Müzik Korosu' kulakların pasını silecek - Son Dakika

Diyarbakır'da 'Engelsiz Müzik Korosu' kulakların pasını silecek

03.12.2021 22:58

Diyarbakır'da 'Engelsiz Müzik Korosu' kulakların pasını silecekDİYARBAKIR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, farklı engel gruplarından bireylerin yer aldığı 'Engelsiz Halk Müziği Korosu' oluşturdu.

Diyarbakır'da 'Engelsiz Müzik Korosu' kulakların pasını silecek

DİYARBAKIR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, farklı engel gruplarından bireylerin yer aldığı 'Engelsiz Halk Müziği Korosu' oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama aktif şekilde katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ederken, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sanatsal faaliyetler kapsamında farklı engel grubundaki kişilere yönelik müzik kursu açtı. Kurs eğitiminde engelli öğrenciler, kısa sap bağlamada çift sesler ve bağlama akordu, kısa sap bağlama tezene vuruş yönleri, süsleme-çarpma-vurma-çekme-tril, parmak ve tezene egzersizleri, akor-arpej-ritim ile eser çalışmalarını öğrendi. Halk müziği ses eğitiminde ise fonetik, artikülasyon, diksiyon, müziksel ifade, her stilde şarkı söyleme, nota ve şan eğitimleri verildi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanında kursiyerler 3 ay boyunca haftanın 7 günü süren bağlama ve ses eğitimini tamamladı. 12 engelli bireyin oluşturduğu koronun repertuarında 40 şarkı bulunuyor. Görme ve ortopedik engelli bireylerin yer aldığı koro, belirli özel günlerde sahne alıp, performanslarını sergileyecek.

"Hayatın güzelliklerini tatmak, aktivitelere katılmak lazım"

Görme engelli Süleyman Yeşil, şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve bu nedenle koroda solistlik yapmaya karar verdiğini belirterek, "Korodaki çalışmalarda ilk başlarda çekingen davranıyordum. Zamanla alışarak sosyal hayata geçiş yaptım, diyalog kurdum. Yeni arkadaşlarla tanıştık. Bundan sonra konuşa konuşa birbirimizi daha iyi anladık. Birlik ve beraber içinde yaşadık. Hedeflerim de var. İlk hedefim profesyonel çalışmak. Üniversite hayatı nedeniyle birazcık zorluk çekiyoruz. Hedeflerimden asla vazgeçmem. Ben ekstradan sporcuyum, judo eğitimi alıyorum. Müzikle uğraşıyorum. Ondan sonra üniversitede okuyorum. Hayatın güzelliklerini tatmak, aktivitelere katılmak lazım. Kendini daha iyi ifade etmen için yeni arkadaşlar elde edilen lazım" dedi.

"Her engelli bireyin mutlaka sosyal yaşamda yer alması gerekir"

Ortopedik engelli Umut Türkmen ise, engellilerin birçok zorluklarla mücadele ettiğini ve müzikle kendini ifade edebildiğini belirterek, koroda sevdiği şarkıları söylerken mutlu olduğunu her engelli bireyin mutlaka sosyal yaşamda yer alması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır'da 'Engelsiz Müzik Korosu' kulakların pasını silecek
Diyarbakır'da 'Engelsiz Müzik Korosu' kulakların pasını silecek
Diyarbakır'da 'Engelsiz Müzik Korosu' kulakların pasını silecek
Diyarbakır'da 'Engelsiz Müzik Korosu' kulakların pasını silecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 'Engelsiz Müzik Korosu' kulakların pasını silecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Engelsiz Müzik Korosu' kulakların pasını silecek - Son Dakika
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