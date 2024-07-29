Diyarbakır\'da Kadın Yüzme Havuzu Açıldı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, tadilatı tamamlanan kadın yüzme havuzunun açılışını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Yenişehir ilçesi Karaköprü'de tadilatı yapılan kadın yüzme havuzunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Yenişehir Belediye Başkanı Safiye Akdağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zerin Türk, daire başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Başkan Bucak, açılış sonrası kadınlarla sohbet ederek tesiste incelemelerde bulundu.

Açılışla birlikte Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kentin dezavantajlı mahallelerinden yapılan başvuruları değerlendirerek 29 Temmuz itibarıyla yüzme kursu başlattı. Profesyonel eğitimciler tarafından kadınlara verilecek ve 5 hafta sürecek olan yüzme kursundan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Lalebey, Mardinkapı ve Benusen Kadın Yaşam Merkezlerine başvuruda bulunan 90 kadın faydalanıyor.

Yüzme kursu, eylül ayında yeni kursiyerlerle devam edecek. - DİYARBAKIR