Diyarbakır'da Kadınlara Yönelik Kanser Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadınlara Yönelik Kanser Eğitimi Düzenlendi

Diyarbakır\'da Kadınlara Yönelik Kanser Eğitimi Düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, meme ve rahim ağzı kanserlerine dikkat çekmek amacıyla mahallelerde düzenlediği sağlık eğitimi programında kadınlara bilgi vererek erken teşhisin önemini vurguladı.

29.11.2024 11:45  Güncelleme: 11:46
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, meme ve rahim ağzı kanserlerine dikkat çekmek amacıyla eğitim programı düzenledi.

Sağlık Daire Başkanlığına bağlı Sağlık İdari İşler Şube Müdürlüğü, mahallelerde düzenlediği sağlık eğitimi programlarıyla kadınları meme ve rahim ağzı kanserleri konusunda bilinçlendiriyor. Sur ilçesine bağlı Özerkli Mahallesi'nde kadınlara meme kanseri ve rahim ağzı kanseri anlatıldı. Görseller eşliğinde sunumun yapıldığı salonda kadınlar, meme ve rahim kanseri belirtileri, risk faktörleri, tanı ve tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirildi.

Kadınların her ay kendi kendilerine muayene yapabileceği vurgulanan programda, meme kanserinde erken teşhis ile tedavinin daha başarılı olacağı belirtildi. Programda, tarama testlerinde meme ve rahim ağzı kanserlerinin daha erken evrelerde teşhis edilebileceği ifade edilirken, smear testi ve mamografinin nasıl yapıldığı kadınlara anlatıldı.

Program kapsamında 100 kadına sağlık taraması yapılırken, 20 kadına meme taraması ve sağlık problemlerinden kaynaklı salona gelemeyen 4 hastaya da evde sağlık hizmeti olmak üzere toplamda 124 kadına hizmet verildi.

Kadınlara psikolojik desteğin sağlandığı programda ekipler çocukları da unutmadı. Çocuklarla hem oyun oynayıp hem de onlara diş ve el temizliği hakkında bilgilendirme yapan ekipler, daha sonra eğitime katılan kadınlara ve çocuklara kek ve meyve suyu ikramı yaptı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Sağlık, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kadınlara Yönelik Kanser Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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