Diyarbakır’da metruk yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır’da metruk yapıların yıkımı sürüyor

Diyarbakır’da metruk yapıların yıkımı sürüyor
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Diyarbakır’da uyuşturucu bağımlılarının uğrak noktası haline gelen metruk yapıların yıkımı hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır'da uyuşturucu bağımlılarının uğrak noktası haline gelen metruk yapıların yıkımı hız kesmeden devam ediyor. Yıkım çalışmaları, ilçe belediye başkanlarının da katıldığı törenle başlatıldı.

Başta merkez Bağlar ilçesi olmak üzere kentin birçok noktasındaki metruk yapılar, uzun süredir vatandaşların güvenliğini tehdit ederken uyuşturucu madde kullananların da kullandığı alanlar olarak dikkat çekiyor. Mahalle sakinlerinin şikayetlerine neden olan yapıların yıkımı için çalışmalar sürdürülüyor. Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde düzenlenen törende ilçe belediye başkanları ilk balyozu vurarak yıkımı başlattı. Başkanlar, metruk yapıların tamamen ortadan kaldırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, uyuşturucuyla mücadele konusunda da kararlı mesajlar verdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Leyla Ayaz, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele bugünün sorunu olmadığını dile getirdi. Ayaz, "Yeni bir sorun da değil. Her gün her eve, her sokağa, her mahalleye giren bir sorun. Madde kullanılan metruk yapılardan tutun da karanlık parkların aydınlatılmasına, karanlık sokakların aydınlatılmasına, toplumumuza ve halkımıza madde kullanımına ilişkin bilgilendirme çalışmalarına, gençlerde caydırıcılık önlemlerine kadar bütün çalışmaları yapacağımızın startını bugün burada veriyoruz. Şimdiye kadar Bağlar'da madde kullanılan, fuhuş yapılan ve aslında bütünüyle toplumu etkileyen 210'a yakın metruk yapıyı yıktık. Yıkmaya da devam edeceğiz. Gençlerimizin canına kasteden, toplumumuzu bütünüyle çürümeye götüren madde kullanımına karşı farkındalık oluşturma ve maddeyi bu kentten, bu coğrafyadan tamamen silmeye yönelik çalışmalarımız ve politikalarımız devam edecektir" dedi.

Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir de ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti. Demir, "Burada bize destek verdiğiniz için, madde illetine, bağımlılık illetine ve çoluk çocuğumuzun istismar edilmesine karşı çıktığınız için, yanımızda durduğunuz için hepinize, mahallem adına ve muhtarlığım adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır’da metruk yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika

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