Diyarbakır\'da mobil sosyal hizmet aracı 10 bin kişiye rehberlik sundu

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Mobil Sosyal Hizmet Merkezi" aracıyla 10 binden fazla kişiye rehberlik hizmeti verdi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, "Mobil Sosyal Hizmet Merkezi" aracı, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağında stant açtı. Kurum personelleri, vatandaşları kurumdan alabilecekleri hizmetler ve Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında verilen destekler hakkında bilgilendirdi. Semt pazarında ise broşür dağıttı. iyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının arz odaklı, yerinde hizmet kapsamında saha çalışmalarını Diyarbakır'da sürdürdüklerini söyledi. Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracıyla il merkezi, ilçeler, özellikle kırsal ve dezavantajlı alanlarda vatandaşlara ulaştığını, ihtiyaçları yerinde tespit ederek uygun sosyal hizmet modellerine yönlendirdiklerini kaydeden Çeçen, çalışmalar kapsamında aile başta olmak üzere çocuk, kadın, yaşlı ve engelli bireyler ile toplumun farklı kesimlerine yönelik rehberlik, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunduklarını dile getirdi. Aynı zamanda Bakanlığın son dönemde yaygın olarak Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, aile danışmanlığı, sosyal uyum danışmanlığı, aile eğitim programı, Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimleri hakkında vatandaşları bilgilendirip, farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çeçen, "Bu çalışmalarımızın daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla bilgilendirici afişlerimizi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sergiliyor, broşürlerimizi de vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Temel amacımız sosyal hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek, ihtiyacı yerinde görmek ve vatandaşlarımıza doğru hizmeti doğru zamanda en kısa şekilde ulaştırmak" dedi.

Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında bugüne kadar 10 binden fazla kişiye rehberlik çalışması yürüttükleri bilgisini paylaşan Çeçen, "İlimizin merkezinden kırsal alanlarına kadar ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızı vatandaşlarımıza ve ilimize ulaştıran çok değerli çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.