Diyarbakır\'da Ödüllü Bilgi Yarışması Düzenlendi

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Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

İlkokul ve ortaokul kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini İlçe Kaymakamı Adem Karataş takdim etti. Bilgi yarışması öncesinde okunan Kur'an tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan açılış konuşması yaptı. Daha sonra yapılan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler Kaymakam Adem Karataş'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Karataş dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan emeği geçenlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR