Diyarbakır\'da Parkta Doğum Yapan İneğe Belediye Ekipleri Yardım Etti

Diyarbakır'da bir parkta otlanan ve doğum sancısı çeken ineği, belediye ekipleri doğurttu.

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürüsünü otlatmak için yeşillik alana götüren besicinin ineklerinden biri doğum sancısı çekmeye başladı. Durumu fark eden bölgedeki belediye ekipleri hayvanın yanına gidip doğumu için yardımda bulundu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu dünyaya gelen buzağı, bir süre annesinin yanından ayrılamadı. Besici ve çevredeki vatandaşlar, desteklerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR