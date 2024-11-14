Diyarbakır'da Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi Kuruluyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi Kuruluyor

Diyarbakır\'da Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi Kuruluyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 14 bin metrekarelik alanda 23 tür bitki yetiştirecek tıbbi ve aromatik bahçe oluşturuyor. Proje, kadınların istihdamına katkıda bulunacak eğitim ve üretim faaliyetleri de içeriyor.

14.11.2024 11:15  Güncelleme: 11:16
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 14 bin metrekare alan üzerine 23 farklı türde bitkinin yetiştirileceği tıbbi ve aromatik bahçe oluşturuyor. Bahçe, kadınların istihdamına katkı sunacak.

Park ve Bahçeler, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Kırsal Hizmetler ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıklarının ortaklaşa projelendirdiği, eğitim ve üretimin de yapılacağı, tıbbi ve aromatik bitki bahçesinde çalışmalar başladı.

Toplam 14 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan tıbbi ve aromatik bitki bahçesinde çalışmalar, altyapı işlemleriyle devam ediyor. 14 bin metrekarelik alanda altyapı işlemlerini, üst yapı çalışmaları takip edecek. Üst yapı çalışmalarında, bitki kurutma, depolama, işleme, derslikler, engelli ve yaşlılar için yükseltilmiş bahçe, satış birimleri, seralar, bitki çalışma alanı, özel bitki türleri eğitim ve yetiştirme tarhları, bitki yetiştirme alanları, bostan, kompost ve toprak alanları oluşturulacağı belirtildi.

23 farklı türde bitki üretimi yapılacak

Silvan yolu üzerinde Büyükşehir Belediyesine ait arazide oluşturulacak olan bu bahçede, endemik bitkiler olmak üzere genel olarak nane ve kekik türleri, papatya, mor reyhan, hatmin, ada çayı, safran, ısırgan otu, melisa, calendula, sarı kantaron, ekinezya, biberiye, defne, ıhlamur, kuşburnu ve yeşillik olmak üzere toplam 23 türde bitki üretilecek.

Bahçede üretilen bitkilerin toplanması, kurutulması, uçucu yağ çıkarılması ve paketlemesi işlemlerinin tümü yeni oluşturulacak alanda gerçekleşecek.

Proje kadın istihdamını artıracak

Oluşturulacak tıbbi ve aromatik bitki bahçesi projesi kentte kadın istihdamına katkı sağlayacak. Kadınlar, bitki dikimi, üretimi, toplama, kurutma ve ürünlerin farklı katma değer ürününe dönüşümü aşamalarında yer alacak. Böylelikle kadınlar, ekonomik anlamda kazanç sağlayacak.

Tıbbi ve aromatik bitki bahçesi projesinde yer alacak kadınlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından bitki dikimi, toplama, kurutma ve ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüşümü hakkında çeşitli uygulamalı bilgiler verilecek.

Büyükşehir Belediyesi, tarihten günümüze toprak ve insan ilişkisini baz alarak oluşturacağı yeni peyzaj alanında çocuk, engelli, yaşlı ve kadın olmak üzere toplumun her kesimine tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında genel eğitimler verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, alan içinde inşa edeceği seralarda tohum ve çelik alımı işlemiyle bitkilerin çoğaltılmasını da sağlayacak.

Engelli ve yaşlılar için yükseltilmiş bahçe

Tıbbi ve aromatik bahçeden kentin tüm kesimlerinin yararlanmasını isteyen Büyükşehir Belediyesi, alanda engelli ve yaşlılar için yükseltilmiş bahçe örneklerine yer verecek. Yükseltilmiş bahçe sayesinde ortopedik engelliler ve yaşlılar, alanda yer alan farklı türlerdeki bitkileri yakından inceleyebilecek, dokunabilecek ve toplayabilme şansı yakalayabilecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi Kuruluyor - Son Dakika

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