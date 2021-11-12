Üye Girişi
Diyarbakır'da toplu taşıma kadınlara emanet - Son Dakika

Diyarbakır'da toplu taşıma kadınlara emanet

12.11.2021 00:57
Diyarbakır'da toplu taşıma kadınlara emanet

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehir içinde yolcu taşıyan kadın otobüs şoförleri, zorlu görevlerini başarıyla yapmanın gururunu yaşarken, kadın sürücüler, yolcuların kendilerini görünce argo kelime kullanmayıp nezaketli davrandığını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehir içinde yolcu taşıyan kadın otobüs şoförleri, zorlu görevlerini başarıyla yapmanın gururunu yaşarken, kadın sürücüler, yolcuların kendilerini görünce argo kelime kullanmayıp nezaketli davrandığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında görevli kadın otobüs şoförleri kent içi seferlerde aktif çalışıyor. 'Erkek işi' olarak görülen mesleklerini trafikte yaşadıkları sıkıntılara rağmen sürdüren kadınlar, çevreden aldıkları olumlu dönüşlerle direksiyon başından ayrılmıyor. Kadınlar isterse her şeyi başarır anlayışıyla yolcularını taşıyan otobüs şoförlerinden 36 yaşındaki Songül Varan, çalışma azmiyle örnek oluyor. Varan, şoförlüğün erkek işi olduğu algısını yıkmak için 9 senedir direksiyon başında olduğunu ve işini severek yaptığını söyledi. İki çocuk annesi olarak şoförlük yapmanın yorucu olduğunu belirten Varan, "Kimi zaman çok yoruluyoruz ama iyi ki de yapmışız dediğimiz noktalar daha çok oluyor. Kendimizi ispatlayabiliyoruz. Hem anne olabiliyoruz hem de iş kadını olabiliyoruz. Düşünen ve gelmek isteyen kadınlara da gerçekten tavsiye etmek isterim. Bir meslek olarak seçilebilir. Her mesleğin zorluğu var ama engel tanımamamız gerekiyor. Her meslek erkeğe mahsus değil" dedi.

"Hayatta en zor meslek bence anneliktir"

Göreve başladığı ilk zamanlarda zorlandıklarını kaydeden Varan, "Bize 'eve gidin, bulaşık yıkayın' diyenler oldu. Biz onları bulaşık yıkamaya gönderdik. Zamanla piştik, geliştik. Biz de ilk zamanlarda bazen duraksadık, kendimize güvenimiz eksildi, bazen de ağladık. Ama hepsinin üstesinden çok güzel bir şekilde gelebildik. Bir kadına göre hiçbir meslek zor değil. Hayatta en zor meslek bence anneliktir. O da bir meslek değil. Gönül verilerek yapılan bir şey" diye konuştu.

Geçirdiği kazalarda olayın nasıl ve neden olduğundan ziyade kazanın bir kadın sürücü olmasından kaynaklandığı algısının var olduğunu dile getiren Varan, "Otobüsü erkek kullanacak diye bir kural varmış gibi davranıyorlardı. Aslında otobüs bir makinadır. O makinaya can veren sizsiniz. Makine 'sen kadınsın, beni sürme' demiyor" şeklinde konuştu.

"Bize imrenip gelmek isteyen kadınlar var"

Kendilerine imrenip gelmek isteyen kadınların olduğunu belirten Varan, "Bize 'Neden geldiniz buraya, neden yapıyorsunuz bu işi, bu iş size göre değil' diyen de çok ama bunun yanında gerçekten destek veren de çok. Bize imrenip gelmek isteyen kadınlar, bizim buradan ekmek yediğimizi gören kadınlar da gelip görmek, eğitim almak istiyor. Onlar da başarmak istiyor. Aslında bunun önünün daha çok açılmasını bekliyoruz biz" dedi.

Yolculara güven verdiğini, kazalarının az olduğunu, argo kelime kullanmadıklarını kaydeden Varan, bu yaklaşımlarıyla insanların gönüllerine dokunduklarını ifade etti. Görevdeyken çocuklarına eşinin baktığını, ortak paydada buluşarak hayatlarını idame ettiklerini anlatan Varan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Eşimle evleneceğimiz zaman birinin otobüs şoförü diğerinin de güvenlik elemanı olduğunu söylemişlerdi. Beni güvenlik elemanı eşimi de otobüs şoförü olarak anlamışlardı. Daha sonrasında otobüs şoförünün ben olduğunu anladıklarında şoke oldular. Hatta gelin gittiğim ailenin kadınları şoför olmak istedi". - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da toplu taşıma kadınlara emanet - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu 00:49 Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı 00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı 23:31 Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı
Başak Demirtaş'a 23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı 21:39 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş 20:38 Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi 18:00 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 16:11 Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim

Son Dakika Haberleri
00:49 Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu
00:30 İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı
00:27 Alman yıldızı öldürmeye teşebbüs gibi faul! Eleme maçının faciaya dönüşmesine çok az kalmıştı
00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı
00:07 Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler
00:03 Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı
23:40 Barcelona yönetimi, Xavi'ye ilk şaşkınlığını yaşattı! Ayırılan transfer bütçesi gündem oldu
23:30 Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı
23:19 Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi
23:07 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı
AK Partili Ayşe Keşir, Akşener'e mektup yazdı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız AK Partili Ayşe Keşir, Akşener'e mektup yazdı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız         
01:09
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı         
00:30
Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler         
00:07
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı         
23:08
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti         
21:27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 02:22:58. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da toplu taşıma kadınlara emanet - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement