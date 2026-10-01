Diyarbakır'da Yaşlılar Günü yürüyüşüne gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Yaşlılar Günü yürüyüşüne gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da Yaşlılar Günü yürüyüşüne gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği yürüyüş Anıt Park'ta sona erdi. Gaziler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte İl Müdürü Vekili, yaşlılara saygının her gün gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Diyarbakır'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla toplumsal dayanışma ve yaşlılara verilen değere dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, il müdürlüğü binası önünden başladı. Gaziler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, Anıt Park'ta sona erdi.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin yanı sıra kentteki çeşitli liselerden öğrenciler, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anıt parkta topluluk adına konuşan İl Müdürü Vekili Faysal Yaşa, "Bugün bizlere hayat tecrübeleriyle yol gösteren büyüklerimizi anmak ve onlara olan sevgimizi, saygımızı ifade etmek için bir aradayız. Yaşlılık hayatın doğal ve değerli bir dönemidir. Büyüklerimiz geçmişimizden aldığımız dersleri, aile değerlerimizi, geleneklerimizi ve hayat tecrübemizi bizlere aktaran önemli birer rehberdir. Onların anlattığı her anı, verdiği her öğüt bizler için kıymetli birer hazinedir. Unutmamalıyız ki bugün genç olan bizler de bir gün yaşlanacağız. Bu nedenle yaşlılarımıza her zaman sabırlı, anlayışlı, sevgi dolu ve saygılı davranmalıyız. Onların ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden biri de kendilerini değerli ve yalnız olmadıklarını hissetmeleridir. Yaşlılar haftası yalnızca büyüklerimizi hatırladığımız bir hafta değil onlara karşı sevgi ve saygımızı hayatımızın her gününde göstermemiz gerektiğini hatırlatan özel bir haftadır. Bu anlamlı hafta vesilesiyle tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu uzun bir ömür diliyorum. Yaşlılar haftamız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA
DiyarbakırEtkinlikGüncelDünyaYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:24
Özgür Özel’den Cemil Tugay’ın Erdoğan ziyaretine ’lüzumsuz’ yanıtı
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı Melisa Şenolsun’un testi pozitif çıktı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:40:29. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yaşlılar Günü yürüyüşüne gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei