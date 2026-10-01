Diyarbakır\'da Yaşlılar Günü yürüyüşüne gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı

Diyarbakır'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla toplumsal dayanışma ve yaşlılara verilen değere dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, il müdürlüğü binası önünden başladı. Gaziler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, Anıt Park'ta sona erdi.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin yanı sıra kentteki çeşitli liselerden öğrenciler, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anıt parkta topluluk adına konuşan İl Müdürü Vekili Faysal Yaşa, "Bugün bizlere hayat tecrübeleriyle yol gösteren büyüklerimizi anmak ve onlara olan sevgimizi, saygımızı ifade etmek için bir aradayız. Yaşlılık hayatın doğal ve değerli bir dönemidir. Büyüklerimiz geçmişimizden aldığımız dersleri, aile değerlerimizi, geleneklerimizi ve hayat tecrübemizi bizlere aktaran önemli birer rehberdir. Onların anlattığı her anı, verdiği her öğüt bizler için kıymetli birer hazinedir. Unutmamalıyız ki bugün genç olan bizler de bir gün yaşlanacağız. Bu nedenle yaşlılarımıza her zaman sabırlı, anlayışlı, sevgi dolu ve saygılı davranmalıyız. Onların ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden biri de kendilerini değerli ve yalnız olmadıklarını hissetmeleridir. Yaşlılar haftası yalnızca büyüklerimizi hatırladığımız bir hafta değil onlara karşı sevgi ve saygımızı hayatımızın her gününde göstermemiz gerektiğini hatırlatan özel bir haftadır. Bu anlamlı hafta vesilesiyle tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu uzun bir ömür diliyorum. Yaşlılar haftamız kutlu olsun" dedi.