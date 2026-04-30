Diyarbakır\'da yeni açılacak sosyal tesisi kadınlar işletecek

30.04.2026 12:19  Güncelleme: 12:22
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınlar tarafından işletilecek bir sosyal tesis açmaya hazırlanıyor. Sosyal tesisteki atölyeler, ortak üretim alanları ve kültürel etkinliklerle kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesindeki Fiskaya Sosyal Tesisi'nin ardından ikinci sosyal tesisini Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Kardeşlik Parkı içinde açmaya hazırlanıyor. Kadınlar tarafından işletilecek olan tesis, yalnızca bir yeme-içme mekanı olarak değil kadınların sosyalleşme ve üretim hakkını güçlendiren çok yönlü bir mekan olarak düşünüldü. Sosyal tesiste atölyeler, ortak üretim alanları ve kültürel etkinliklerle kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Tesisi işletecek olan belediye iştiraki Med Kentsel ve Sosyal Hizmetler Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Mervan Yıldız, temel amaçlarının kamusal alanların eşitlikçi biçimde yeniden kurulması olduğunu belirtti.

Sosyal tesisin günlük 500 kişiye hitap etmesi planlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal politikaları doğrultusunda tesis sayısını artırmayı hedeflediklerini aktaran Yıldız, toplumsal alanın yıllarca kadınların aleyhine daraltıldığını ve bu nedenle bu alanları kadınların lehine dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Kadınları, gençleri ve hizmetlere erişemeyen toplumun diğer kesimlerini merkeze alan çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Yıldız, Fiskaya Sosyal Tesisleri'ni ilk açtıklarında ilgi görüp görmeyeceği konusunda tereddüt yaşadıklarını ancak ciddi bir rağbet olduğunu sözlerine ekledi. Fiskaya Sosyal Tesisi'nde günde 6 bine yakın kişinin ağırlandığını kaydeden Yıldız, "Bu nedenle ikinci bir sosyal tesisi açma gereği duyduk. İkinci tesisi özellikle DBB Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı ile ortak açma fikrimiz oldu. Burada da muradımız, işletmenin tamamını kadınlara vermek ve aynı zamanda 500 kişiye hitap etmek" dedi.

Sosyal tesisin kadınlar tarafından işletilmesiyle daha güvenli ve huzurlu bir ortamın oluşacağını kaydeden Yıldız, kadınların işleteceği bir sosyal tesisin Diyarbakır'da, hatta Türkiye'de ilk olabileceğini belirtti. Ekonomik krizin kadınları daha fazla etkilediğini ifade eden Yıldız, tesiste ilk etapta 50 kadının istihdam edileceğini söyledi. Üretim arttıkça genişleyecek bir politikayı hayata geçireceklerini kaydeden Yıldız, ürün çeşitliliği ve talebin artması durumunda alanı biraz daha genişletip, konsepti değiştirebileceklerini aktardı. Yıldız, "Şu noktada çok umutluyuz. Kadınların yeteneklerini açığa çıkarabilecekleri alanları oluşturmayı daha çok hedefliyoruz. Sadece yeme-içme hazırlama ya da servis yapmaktan ziyade, ileride farklı atölyelerle daha fazla kesime hitap etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tesiste Fiskaya Sosyal Tesisi ile benzer bir fiyat politikasının uygulanacağını söyleyen Yıldız, "Dışarıda bir içecek 40-50 liraysa, burada çok daha altında olacak. Yani dışarıdaki fiyatlara göre çok daha uygun bir fiyat politikası uygulanacak" dedi.

"Toplumsal çalışmanın öncüsü kadınlar olacak"

Kadınlar için güvenli alan ve mekan sayısının sınırlı olduğunu ifade eden Yıldız, sosyal tesisin sosyalleşme alanı olmasının yanı sıra kadınlara güvenli bir alan sunacağını da anlattı. Yıldız, "Kadınlar açısından hemen hemen her alanda geri çekilme durumu yaşanıyor. Çoğu aile, birçok yere çocuğuyla gitmekten tereddüt ediyor. Dolayısıyla bizim ilk hedefimiz bu alanları çoğaltmak ve kadınlara güvenli, huzurlu bir ortam sunmak. Bizim muradımız tamamen toplumsallık. Bu toplumsal çalışmanın öncüsü de kadınlar olacak. Kadınların istihdam alanlarını oluşturma noktasında bir politikamız var" diye konuştu.

Hazırlıklara başladıklarını, önemli bir aksilik çıkmazsa haziran sonu ya da temmuz ortası gibi mekanı açacaklarını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Burası belediyenin yeri. Toplumun aidiyet duygusunu geliştirebilmesi ve kendinden hissettiği alanlar oluşturabilmesi adına Fiskaya'da bir süreç deneyimledik. İnsanlar kendini evine gelmiş gibi rahat hissediyor. Burada da kadının rengi ve bakış açısıyla bir sosyalleşme alanı oluşturacağımız için bütün kadınları ve tüm kesimleri bekliyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

