Diyarbakır'da yeni evli çiftlere beyaz eşya desteği - Son Dakika
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Diyarbakır'da yeni evli çiftlere beyaz eşya desteği

23.03.2022 12:15
Diyarbakır'da yeni evli çiftlere beyaz eşya desteği

Yenişehir Belediyesi tarafından Diyarbakır'da ilk kez hayata geçirilen 13 Maddelik Yanıbaşınızdayız Sosyal Destek Projesi devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi tarafından Diyarbakır'da ilk kez hayata geçirilen 13 Maddelik Yanıbaşınızdayız Sosyal Destek Projesi devam ediyor. Sosyal Destek Projesi kapsamında ilçede ikamet eden yeni evli çiftlere beyaz eşya, mobilya ve küçük ev aleti desteği sunuluyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile 2022 yılının ilk haftası hayata geçirilen 13 Maddelik Yanıbaşınızdayız Sosyal Destek Projesi kapsamında üniversite öğrencilerine gıda, lise öğrencilerine ulaşım, öğrencilere kırtasiye, sınavlara hazırlık soru bankası, ihtiyaç sahiplerine gıda, yeni doğan bezi, sosyal market, öksüz ve yetimlere giyim, engelli bakım hizmeti, yaşlı bakım hizmeti, yeni evli çiftlere mobilya desteği ve sosyal taksi destekleri sürüyor.

Yenişehir İlçesinde ikamet eden ve bir yıl içinde evli olup henüz mobilya ile beyaz eşyasını alamayan genç evli çiftlerin başvurularının tamamlandığını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, "Hayata geçirdiğimiz "Yanıbaşınızdayız" projemize baş vuran yeni evli çiftlerimizle ilgili arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler sonucunda mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin dağıtımına başladık. Sosyal Belediyecilik anlayışımız ve yaptığımız projelerimizle çocuğumuzdan gencimize, kadınımızdan yaşlımıza kadar her yaş ve kesimden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın yüzlerindeki bir gülümseme bile bizim için övünç vesilesi haline geliyor ve mutlu oluyoruz. Bu vesileyle yeni evli çiftlerimize eşyalarını sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyor, hepsine iki cihanda saadetler diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yeni evli çiftlere beyaz eşya desteği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da yeni evli çiftlere beyaz eşya desteği - Son Dakika


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