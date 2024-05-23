Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde taziye yemekleri kaldırıldı, yeni kararlar alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde taziye yemekleri kaldırıldı, yeni kararlar alındı

Diyarbakır\'ın Bismil ilçesinde taziye yemekleri kaldırıldı, yeni kararlar alındı

Bismil ilçesinde yapılan toplantıda, taziye yerlerine ilişkin önemli kararlar alındı. Taziyelerin 3 günle sınırlı olacağı, taziye yerlerinde yemek verilmeyeceği ve alınan kararların tüm taziye evlerine asılacağı belirtildi.

23.05.2024 20:24
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde taziye yemekleri kaldırıldı, taziye yerleri ile ilgili yeni kararlar alındı.

Bismil ilçesinde protokol üyeleri, müftülük, alimler, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kaymakam Enver Hakan Zengince'nin başkanlığında yapılan toplantıda, taziye yerlerine ilişkin önemli kararlar alındı.

Çok sayıda kişinin katılım sağladığı toplantıda, taziyelerle ilgili alınan kararlarda görüş birliği sağlandı. Toplantıda, Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Bismil genelinde taziye yemekleri kaldırılması ile ilgili kararları açıkladı.

Alınan kararlarda, taziyenin 3 günle sınırlı olacağı, taziye yerleri sabah 09.00'de açılıp akşam ezanıyla kapanacağı, taziye yerlerinde herhangi bir sebeple yemek verilmeyeceği, alınan kararların yazılı levhalar şeklinde tüm taziye evlerine asılacağı belirtildi.

Kaymakam Zengince, kaymakamlık olarak taziyelerle ilgili alınan kararların takipçisi olacaklarını ve mahalle imamları, köy muhtarı ile kanaat önderlerinin de bu işin takipçisi olacaklarını ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bismil, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde taziye yemekleri kaldırıldı, yeni kararlar alındı - Son Dakika

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