Diyarbakır ve Mardin'deki yangınla ilgili açıklama - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'deki yangınla ilgili açıklama

Diyarbakır ve Mardin\'deki yangınla ilgili açıklama

Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, Diyarbakır ve Mardin'in köylerinde çıkan yangınla ilgili açıklama yaparak hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Aydemir, bölücü niyet taşıyan siyasilerin varlığına dikkat çekerek, milletin bu çirkin emellere fırsat vermeyeceğini belirtti.

22.06.2024 11:00
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Diyarbakır ve Mardin'in köylerinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, "Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz" dedi.

Bölücü niyetli siyasiler uyarısı

Yangın bahanesiyle bölücü niyet taşıyan siyasilerin varlığına da dikkat çeken Aydemir, "Yüreğimizi yakan bu olayı bile bahane edip devleti kötüleme, devletle milletin arasına nifak tohumları saçmaya çalışmak gayretinde olanları görüyoruz. Milletimiz de bunların farkında. Bunların tek derdi Kürdün hayatını sıkıntılı hale getirmektir. Mutlu olmasınlar diye özel gayret sarf etmektir. Ama bu asil millet, onların bu çirkin emellerini bildikleri için, asla bunlara fırsat vermeyecektir" değerlendirmesinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır ve Mardin'deki yangınla ilgili açıklama - Son Dakika

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