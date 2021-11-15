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Diyarbakırlı kadın pazarcılar kent gezisiyle nefes aldı - Son Dakika

Diyarbakırlı kadın pazarcılar kent gezisiyle nefes aldı

15.11.2021 17:15

- Diyarbakırlı kadın pazarcılar kent gezisiyle nefes aldı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Kadın Semt Pazarı çalışanlarına kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdirdi.

- Diyarbakırlı kadın pazarcılar kent gezisiyle nefes aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Kadın Semt Pazarı çalışanlarına kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca organize edilen etkinlikte pazarcı kadınlar, belediyeye ait otobüslerle alınıp günübirlik şehir tanıtım gezisine katıldı. Aralarında tarihi ve turistik mekanları ilk defa görenlerin de bulunduğu kadınlar; rehberler eşliğinde İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman Camii ve 27 Şehit Sahabe Kabirleri, Dengbej Evi, Kent Müzesi, Cemil Paşa Konağı, Meryem Ana Süryani Kilisesi ve Ongözlü Köprüyü gezdi. Tüm ihtiyaçların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan etkinliğe, kimi kadınlar çocukları ve torunlarıyla katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, kadınlar davul zurna eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi.

Moral ve motivasyona katkı

Bağlar Kadın Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurdan Saltuk, kadın pazarcılar adına etkinliği organize eden belediye ekiplerine teşekkür etti. Etkinliğin moral ve motivasyon açısından kendilerine katkı sunduğunu belirten Saltuk, "Ben dahil tarihi yerleri görmeyen arkadaşlarımız vardı. Kış gelmeden yorgunluğu üstümüzden atmak, dinlenmek, moral almak bakımından biz bu geziyi rica ettik Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden sağ olsunlar organizasyon düzenlediler" dedi.

"Bugün kendimizi düşündük"

Şükriye Mızraklı, yoğun iş temposundan gezmeye vakit ayıramadıklarını belirterek, "Kadın pazarında haftanın 6 günü çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir pazarımız var, o pazar günleri de zaten çoğunlukla ev işleriyle geçiyor. Böyle nefes alabileceğimiz bir zamanımız olmuyor. Bugün her şeyi geride bırakarak buraya dinlenmeye geldik. Bugün kendimizi düşündük. Kendimiz için bir şeyler yaptık" diye konuştu.

25 yıldır pazarcı olan Şefike Ulaş ise, "Mutluyum, gezdik. 62 yaşındayım hiç böyle yerleri gezmedim" ifadelerini kullandı.

Diyarbakırlı kadın pazarcılar kent gezisiyle nefes aldı
Diyarbakırlı kadın pazarcılar kent gezisiyle nefes aldı
Diyarbakırlı kadın pazarcılar kent gezisiyle nefes aldı
Diyarbakırlı kadın pazarcılar kent gezisiyle nefes aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Semt Pazarı, Bağlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakırlı kadın pazarcılar kent gezisiyle nefes aldı - Son Dakika


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