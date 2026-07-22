DMM'den "DOA Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarının düşürüldüğü" iddialarına yalanlama - Son Dakika
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DMM'den "DOA Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarının düşürüldüğü" iddialarına yalanlama

DMM\'den "DOA Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarının düşürüldüğü" iddialarına yalanlama
22.07.2026 22:44  Güncelleme: 22:47
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, depozito iade tutarlarının düşürüldüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, ambalaj başı 1 TL teşvik bedelinin değişmediğini, toplu iadelerde ise 50 kuruş uygulandığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

DOA İLE İLGİLİ İDDİAYA YALANLAMA GELDİ

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında DOA makinelerine yapılan iadelerde, sistemin ilk duyurulduğu günden itibaren belirlenen ambalaj başı 1 TL teşvik bedeli uygulamasında hiçbir değişiklik olmamış, süreç 1 TL üzerinden kesintisiz devam etmektedir. Kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limitine takılmadan yüksek miktarda (toplu) iade yapmak isteyen vatandaşlarımız için Sayma ve Doğrulama Merkezleri alternatif olarak hizmete sunulmuştur" denildi.

"SİSTEM BAŞARI İLE YÜRÜTÜLÜYOR"

Vatandaşların resmi makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği söylenen açıklamada, "Yalnızca bu merkezlerde gerçekleştirilecek yüksek hacimli/toplu iadelerde ambalaj başı teşvik bedeli 50 kuruş olarak uygulanmaktadır. Geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve içecek ambalajlarının atık yerine değerli bir ham madde olarak ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen DOA Sistemi, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve destek görerek; başarıyla yürütülmektedir. Asılsız iddialara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DMM'den 'DOA Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarının düşürüldüğü' iddialarına yalanlama - Son Dakika

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