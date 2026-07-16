Doç. Dr. Karabıçak'tan Doğa Fotoğrafları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doç. Dr. Karabıçak'tan Doğa Fotoğrafları

Doç. Dr. Karabıçak\'tan Doğa Fotoğrafları
16.07.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, doğa güzelliklerini profesyonel ekipmanla kaydediyor.

Samsun'da görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, doğada gezdiği sırada rastladığı güzellikleri profesyonel çekim ekipmanlarıyla kayda alıp paylaşıyor.

Medical Park Samsun Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, boş vakitlerinde ve izinli günlerinde Samsun başta olmak üzere birçok ildeki doğal güzellikleri ekipmanlarıyla birlikte dolaşarak kayıt altına alıyor. Karşılaştığı nadir anları profesyonel çekim aparatlarıyla kayda alan Doç. Dr. Karabıçak, bu görselleri "doğadaki cerrah" adını verdiği sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor.

Doğa fotoğrafçısı gezgin doktor, son olarak Samsun'dan yola çıkarak Erzurum'un İspir ilçesine gitti. Burada Yedigöller'i ziyaret etti. Temmuzun ortasında karla kaplı dağları ve buz tutmuş gölleri kayıt altına alan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, "Samsun'dan yola çıktım. İspir Yedigöller'e geldim. Manzara mükemmel. Her taraf karla kaplı. Çok zorlu, karla kaplı yerlerden yürüyerek, tırmanarak geçtik. Temmuz ayının ortasında her yer kar. Buraya her zaman gelmek istemiştim. Bu manzaraya şahit olduğum ve kayıt altına aldığım için çok mutluyum" dedi.

Herkesin gitmeye imkan bulamayacağı yerleri dolaşan ve doğal yaşam alanlarını da kayıt altına alan Doç. Dr. Karabıçak, mesleğindeki özenin aynısını gezip gördüğü yerleri kayıt altına alırken ve aktarırken de göstermeye dikkat ettiğini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doç. Dr. Karabıçak'tan Doğa Fotoğrafları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:05:57. #7.13#
SON DAKİKA: Doç. Dr. Karabıçak'tan Doğa Fotoğrafları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.